Geraldine Bazán se anota nuevo triunfo con un proyecto en apoyo a las mujeres La actriz se alza con un nuevo éxito personal y profesional ya que será parte de una campaña poderosa para representar por todo lo alto al género femenino. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La vida le sonríe. Geraldine Bazán puede presumir de vivir uno de sus momentos más dulces tanto en lo personal como en lo profesional, campo en el que le llueven las ofertas. La actriz ha hecho un emotivo anuncio que le hace especialmente ilusión y es que será parte de una importante campaña de empoderamiento de la mujer. Para la protagonista de Los Leones este tipo de propuestas son especialmente importantes y satisfactorias porque para ella, como madre y mujer trabajadora, no hay nada que respete más que el género femenino. Ella sabe lo que es luchar, sacar adelante una familia y luchar por ella, es por eso que este reto le llena de ilusión y orgullo. “Me siento muy contenta de ser parte de una campaña poderosa”, dijo refiriéndose a la que encabeza la marca francesa de ropa interior Etam, un grito absoluto a la libertad, el respeto y la esencia femenina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine hizo partícipe a su público de un mensaje muy personal donde muestra sin filtros quién es y dónde está después de superar momentos complicados de su vida que ya están en el pasado. Ahora mira al frente con ganas de comerse el mundo y ofrecer su imagen como ejemplo de fuerza y superación. “Reconocerte como un ser valioso, autónomo, amoroso, respetuoso y empático te empodera. Nada es más grande que tu espíritu mujer. ¡¡NADA!!”, ha escrito. Mejor explicado, imposible. Advertisement

Close Share options

Close View image Geraldine Bazán se anota nuevo triunfo con un proyecto en apoyo a las mujeres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.