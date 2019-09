Geraldine Bazán reacciona a las declaraciones de Irina Baeva: "Está muy mal asesorada" La actriz mexicana opinó sobre la conferencia que ofreció días atrás Irina en la que esta cuenta el infierno que vivió tras confirmarse su romance con Gabriel Soto. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Irina Baeva abrió su corazón días atrás durante una conferencia que se llevó a cabo en México en la que la guapa actriz rusa habló como nunca del infierno que vivió tras anunciar su romance con Gabriel Soto, quien por ese entonces aún no se había separado legalmente de Geraldine Bazán. “Yo me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que le unía con su pareja, con su expareja, era un papel, por eso ambos, ¡ojo¡, ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando me convertí en un demonio”, se sinceró durante el evento la intérprete de 26 años. Como era de esperarse, los medios de comunicación no tardaron en interesarse por conocer la opinión de Geraldine al respecto de estas declaraciones que dio Baeva. Aunque no es muy habitual que hable sobre Gabriel y su nueva pareja, al contrario, es un tema que suele evitar en sus encuentros con la prensa; esta vez la actriz de 36 años no dudó en expresar públicamente su punto de vista sobre la polémica conferencia que ofreció Irina. “Creo que finalmente con esas declaraciones lo que hizo fue reconfirmar lo que yo les había contado hace algún tiempo por así decirlo. Me parece que es un instinto de supervivencia, patadas de ahogado por así decirlo”, declaró la exesposa del protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Un refugio para el amor, Yo no creo en los hombres y Caer en tentación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine, que tiene cuatro millones de seguidores solo en Instagram, considera que la actual pareja de Gabriel ‘está muy mal asesorada’. “Creo que entre más se patalea más se hunde. Yo creo que como adultos llega un momento en la vida en el que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y de las consecuencias de estos, entonces para empezar creo que está muy mal asesorada, pero eso a mí qué me importa, ¿no?”, expresó la actriz de exitosas telenovelas como Por amar sin ley y Falsa identidad. “Lo que se dice de los insultos si está bien feo, si se siente feo la verdad, digo imagínate a mí me dicen cornuda, a mí me dicen ardida pero no es por algo que yo haya hecho”, agregó la mamá de hijas de Gabriel. Advertisement EDIT POST

Geraldine Bazán reacciona a las declaraciones de Irina Baeva: "Está muy mal asesorada"

