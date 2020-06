"No cambio nada". Geraldine Bazán dice no arrepentirse de haberse casado en su entrevista más sincera La actriz ha abierto su corazón y ha hablado de su pasado, de sus amores y de su matrimonio sin rencor y con el convencimiento de que lo repetiría. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tiempo pasa y las vivencias se convierten en lecciones de vida. Así lo considera Geraldine Bazán, que acaba de dar una de sus entrevistas más entrañables y sinceras donde, además de belleza, habla de su vida a corazón abierto. La actriz y feliz mamá de Elissa y Miranda compartió con el maquillador Soy Letal cómo ve su pasado desde la perspectiva de su presente y si cambiaría algo de todo lo vivido, lo bueno y lo menos bueno. "El momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer", dice la artista. Una frase que le dijeron para las situaciones duras y que jamás olvidará. "Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento", explica emocionada. Sabe que es el centro de muchas miradas y, por tanto, críticas, algo que todavía tiene que asimilar pues no comprende eso de hacer daño porque sí. "La gente a veces cree que por ser una persona conocida puede opinar (sobre ella) sin tener conocimiento de causa, lo más importante es saber quién eres y que a tu alrededor esté todo muy bien dado y protegido", continúa. "Hay personas que festejan mucho más un fracaso ajeno que un éxito propio y eso es tristísimo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo ha repetido infinidad de veces en los últimos tiempos pero insiste, vive el mejor momento de su vida. Su divorcio con Gabriel Soto fue duro pero ya es parte del pasado y Geraldine mira al frente con mucha ilusión y un buen puñado de sueños. Pero, sobre todo, agradecida por su salud, la de sus hijas y la situación privilegiada que tiene y que se ha ganado a pulso con mucho esfuerzo y trabajo. Casi con la lagrimita asomando del ojo, concluye diciendo por qué se considera una mujer letal y fuerte. "Soy una mujer letal porque he decidido serlo, porque me amo, porque todos los días peleo y lucho por lo que quiero lograr y ser, porque estoy orgullosa de mi misma también porque todos los días intento ser mejor persona... No me da miedo ser mujer, no me da miedo decir lo que pienso y porque no me da miedo amar", concluye su inspirador mensaje. La charla fue una auténtica delicia y nos acercó más a la actriz, quien además, quedó espectacular al pasar por las manos de Soy Letal. Gracias, querida Geraldine, por abrirte siempre y dejarnos ver la belleza de tu corazón.

