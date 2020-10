Close

Geraldine Bazán: "Yo creo que mi vida personal no le incumbe [a Gabriel Soto]" La actriz mexicana pidió recientemente por enésima vez a los medios de comunicación que dejen de relacionarla con el padre de sus hijas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se hiciera pública su separación de Gabriel Soto y el romance de este con Irina Baeva, Geraldine Bazán no ha dejado de ser cuestionada por los medios de comunicación sobre este episodio de su vida que en su momento le generó mucho sufrimiento. Pero el tiempo todo lo cura y la actriz mexicana ya logró cerrar definitivamente ese capítulo para comenzar a escribir uno nuevo en el que el galán mexicano ya no tiene cabida. Algo que no le está resultando fácil debido a que no hay un encuentro con la prensa en la que no salga a relucir el nombre del que fuera su esposo, como sucedió el pasado fin de semana cuando la actriz de telenovelas se topó con varios medios de comunicación en un aeropuerto. Image zoom Geraldine Bazán y Gabriel Soto Sin perder la amabilidad que siempre la ha caracterizado, la intérprete de 37 años no dudó en pedir por enésima vez a los reporteros que dejen de relacionarla con el padre de sus hijas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo les pido encarecidamente que dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tienen nada que ver en mi vida, por favor, ni terceras, ni cuartas, ni quintas… O sea mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí va a ser a través de mí. Dejen de involucrarme…", pidió. Preguntada por lo que opinaría Gabriel acerca de los últimos titulares que han salido alrededor de su vida privada, Geraldine, que recientemente tuvo un hermoso gesto con una joven mexicana que está enferma, dejó claro que ya no tienen nada que ver a nivel personal. "Yo creo que mi vida personal no le incumbe, así como su vida personal no es de mi interés", aseveró. "La verdad es que cada quien lleva su vida y ustedes son los que nos revuelven otra vez. Yo respeto su vida, él respeta la mía y ya no voy a hablar más de eso. Se los pido que ustedes de verdad dejen de involucrarme porque no tengo ya nada que ver", reiteró.

