Geraldine Bazán no quiere ser comparada con Shakira: "Es muy incómodo" El tema donde Shakira deja al descubierto la infidelidad del padre de sus hijos, Gerard Piqué, ha sido motivo de comparación para famosas que sufrieron algo similar como Geraldine Bazán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que el tema "Music Sessions #53" que realizó Shakira en colaboración con Bizarrap ha sido un éxito y se ha convertido en un himno para muchas mujeres que sufrieron de infidelidad por parte de sus parejas sentimentales, tal como le ocurrió a la cantante con Gerard Piqué, el padre de sus hijos, quien mantenía un romance con una joven española llamada Clara Chía. De ahí, que le dedicara dicho sencillo. Así, otras celebridades han sido comparadas con la compositora por la situación similar que vivieron; una de ellas es Geraldine Bazán. Esta actriz estuvo en el ojo del huracán por varios años, debido a que Gabriel Soto, su esposo y padre de sus dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, fue señalado de serle infiel con la actriz Irina Baeva. De hecho, este conflicto los llevó al divorcio. La situación se reavivó hace unos días, cuando su hija menor estuvo cantando el tema a todo pulmón; momento que fue la intérprete de Olga Ancira Cervantes en la segunda entrega de la telenovela Corona de lágrimas quien lo dio a conocer. Sin embargo, ahora a mencionado que no es agradable que aún sigan hablando de lo ocurrido con su exesposo. Y no quiere ser comparada con Shakira. Shakira y Geraldine Bazán Credit: Mike Marsland/WireImage/Getty Images/ Jaime Nogales/ Medios y Media/ Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que ya pasó mucho tiempo y es muy incómodo que crean que todo lo que yo pueda decir o hacer, tiene algo que ver con alguien que ya no tiene relación conmigo", advirtió a los medios de comunicación. "Ese es un tema que es un boom mundial y no sólo mis hijas, también todas sus amigas se saben la coreografía y la canción más que nosotros, así que les puedo asegurar que nada tiene que ver con nadie". Geraldine Bazán asegura haberle dado vuelta a la página y ahora solo quiere seguir disfrutando de su carrera, hijas y también del amor, aunque prefiere hacerlo de manera discreta.

