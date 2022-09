Geraldine Bazán confiesa que no quiere a Gabriel Soto "ni envuelto para regalo" Recientemente Geraldine Bazán habló de su vida sentimental e incluso dedicó unas palabras a su ex, Gabriel Soto, de forma clara y contundente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán acudió como invitada al programa de La Saga de la conductora Adela Micha. En este espacio la famosa actriz y villana de telenovelas no tuvo reparos en hablar de su vida privada y de sus relaciones sentimentales. La mexicana aseguró que vive un momento feliz y se encuentra retomando un amor del pasado, sin embargo aclaró que esto no tiene nada que ver con Gabriel Soto, su ex esposo y padre de sus hijas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre el actor expresó que no lo quiere "Ni envuelto para regalo", detallando que nunca volvería con él. En cuanto a su romance actual afirma que todo va lento porque están viendo si funciona o no, ya que ella, debido a su experiencia y maternidad, ya sabe qué es lo que quiere y no del hombre que llegue a ser su pareja. Aunque no quiso revelar su identidad. Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: Mezcalent "¿Cuánto llevan viendo si funciona o no?", le preguntó Micha. A lo que la actriz respondió: "Pues es que ya habíamos andado antes... terminamos... Y ahora estamos viendo. Yo ya no tengo 15 (años), tengo dos hijas, tengo bien claro que es lo que quiero, y entonces pues vamos a ver", dijo Bazán. "Ah, ¿pero no será con el marido?", le cuestionaron. "¡No, hombre! (No lo quiero) ni envuelto para regalo", dejó claro Geraldine. Por su parte, Gabriel Soto e Irina Baeva han cancelado su boda, algo que el actor abordó en recientes declaraciones al programa mexicano Hoy, y compartiendo los motivos: "Ahorita tenemos que terminar los compromisos de trabajo y que también las cosas, como siempre lo he dicho, que el conflicto de Rusia y Ucrania ha sido el tema precisamente que nos ha detenido un poco porque su familia no puede venir", explicó. "Obviamente, fue mucho más fácil para ella una sola persona ir para allá, que toda su familia venir aquí y más en estos tiempos complicados. Entonces, esperemos que ya se abran las puertas en ese sentido", dijo el galán de telenovelas. Aunque también aclaró que tiene intención de retomar sus planes de boda pronto.

