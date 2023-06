Geraldine Bazán cierra la puerta a hablar de vida privada Tras su divorcio de Gabriel Soto y ser relacionada sentimentalmente con diversos caballeros, Geraldine Bazán ha decidido no hablar de sus romances. nunca más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán Credit: Carlos Alvarez/WireImage/Getty Images Tras lo polémico que resultó su divorcio de Gabriel Soto, Geraldine Bazán tomó la decisión de ser una persona más privada en cuanto a su situación sentimental respecta. Así, desde entonces, ha preferido ser discreta cuando tiene un noviazgo. Y si bien, hace unas semanas, la actriz dio a conocer que estaba en pareja, no quiso ahondar en el tema. Ahora, la famosa explica las razones de esta decisión. "Ya no hablo de eso [mis relaciones sentimentales]. Trato de guardar ese tipo de cosas para mí", advirtió Bazán a los medios de comunicación. "Sabemos que, a veces, es bien difícil abrir la puerta y después querer cerrar la ventana. He tratado a lo largo de mi carrera de aprender eso. Comparto muchas cosas, pero también creo es siempre importante guardar algo para uno mismo". Respecto a la forma en la que educa a sus dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, la intérprete de Olga Ancira Cervantes en la telenovela Corona de lágrimas en su segunda entrega, asegura que es algo que requiere de entendimiento. "Con comunicación, definitivamente, confianza. Que ellas se sientan con la confianza necesaria para poder dialogar de todo; con mucho amor sobre todo. Los límites se ponen con eso, con amor y con ejemplo", mencionó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay más consciencia ahora; hay más guías para la paternidad y maternidad. Se respeta mucho más la autonomía de cada niño, su forma de ser. Un hijo no es igual al otro, cada uno tiene una personalidad distinta; entonces, a lo mejor, con uno no puedes manejar las cosas igual que con el otro. Creo que tienes que conocer mucho a tus hijos y, a veces, pasa que cuando es demasiado riguroso la comunicación se cierra", continuó. "Ni yo, ni nadie sabemos ser papás, lo vamos aprendiendo en el camino, pero creo que con diálogo y con amor, siempre con amor [es mejor]". Geraldine Bazán asegura que está atravesando por una buen momento a nivel personal y profesional; así que solo disfruta de las cosas positivas que le suceden.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Geraldine Bazán cierra la puerta a hablar de vida privada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.