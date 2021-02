Close

"Te amo": Geraldine Bazán muestra orgullosa el romántico regalo de su enamorado En medio de su fuerte lesión de la que se recupera, la actriz se ha dejado mimar por su nuevo amor que ha estado al pendiente de ella en cada momento ¡Qué detalle! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor siempre es digno de celebrar, sea o no San Valentín. Geraldine Bazán nunca dejó de creer en este sentimiento y hoy está feliz y muy enamorada. Ni siquiera su lesión en la pierna que le llevó a quirófano le ha borrado la sonrisa. Aunque ella no lo ha confirmado de forma oficial, sí ha dado pistas de los cuidados y el amor de Luis Rodrigo Murillo, su supuesto nuevo amor. En estos días y con motivo del Día del amor y la amistad, la feliz mamá compartía el romántico detalle de su amado. "Te amo", leía el regalito. Acompañado de un espectacular ramo de rosas rojas y unos dulces en forma de beso, Geraldine no ocultó su emoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este día tan especial lo pasó junto a sus hijas Elissa y Miranda, sus dos principales y mayores amores en la vida. Pero aún así, no faltó este precioso detalle de su nueva ilusión. Después de su relación con Gabriel Soto, Geraldine mantuvo un fugaz romance con el actor argentino Santiago Ramundo, que ambos llevaron en la más estricta intimidad. Aunque la pareja rompió meses después, compartieron públicamente un mensaje donde expresaban el respeto y cariño mutuo. Por aquel entonces la actriz de 38 años quería centrarse en sus hijas, su mayor prioridad. Hoy, con el paso del tiempo y un corazón curado, la actriz de Falsa identidad vuelve a abrirle la puerta a Cupido y vivir el sentimiento más maravilloso de todos. ¡Muchísimas felicidades!

Close Share options

Close Close Login

Close View image "Te amo": Geraldine Bazán muestra orgullosa el romántico regalo de su enamorado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.