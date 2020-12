Close

Geraldine Bazán, Marlene Favela... ¡Así rindieron homenaje los famosos a la Virgen de Guadalupe! En un doce de diciembre atípico, con las puertas de la Básilica de México cerradas, millones de personas alrededor del mundo celebraron hoy el día de La Morenita desde sus hogares... ¡Incluídos muchos famosos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En un atípico doce de diciembre, la Basílica de Guadalupe dejó de recibir alrededor de once millones de fieles en su recinto, que hoy rezan a la Guadalupana desde sus hogares debido a las restricciones impuestas por culpa de la COVID-19. Si bien la pandemia del coronavirus logró cerrar las puertas de tan significativo templo el día de su advocación mariana, no consiguió mermar la fé y el amor que el pueblo de México siente ante su Morenita. Además de los millones de personas anónimas alrededor del mundo que hoy le rezan a la Virgen de Guadalupe, muchas celebridades han querido honrarle hoy en sus redes. Así recordó, por ejemplo, la bella Geraldine Bazán este día tan especial: De la mano y sola junto a sus hijas, las tres mosqueteras se dirigían a rezar al templo en esta sencilla foto llena de significado: “El amor, fe y esperanza que tú cómo Madre nos das, Virgen de Guadalupe... Para todos los feligreses, esta foto fue hace meses. Como todos, claro que quisiéramos estar ahí, pero no es posible. ¡Festejémosla a la distancia!! Amén”. La hermosa actriz Marlene Favela recordó hoy que había cumplido un compromiso muy especial con la Virgen Morena: “¡Como el día que supe que mi amada Bella venía y como te prometí llevártela cuando llegara a este mundo! Mi morenita, ¡aquí estoy una vez más a tus pies! Gracias por tu infinito amor”, dijo mostrando una tierna foto donde se le ve presentando a su bebé ante la Virgencita. Otra hermosa mujer mexicana quiso honrar a ésta mamá universal desde el cielo, al acabar de convertirse ella misma en madre hace pocos días: la cantante Dulce María. “¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ❤❤❤” escribió al comenzar el post, recordando la frase que María le dijo al pequeño Juan Diego cuando se apareció ante él en el Tepeyac para que no tuviera miedo de las angustias. “En este día de la Virgen les comparto mi última foto de embrazada, un par de días antes de que naciera mi bebita María Paula ❤ Inesperadamente, llegó de visita esta Virgen justo la última semana de mi embarazo , ¿quién mejor que la madre de Jesús, quien sabe toda la dicha y todo el sacrificio de dar vida y ser madre para estar cuidándonos?”, aseguró. Muchos hombres también tuvieron palabras de cariño para recordar a la venerada imagen mexicana, como Jesús Moré, el presidente de El señor de los cielos, quien compartió esta bella imagen desde el set donde se encuentra grabando ahora la nueva novela de Telemundo, El secreto de Loli. Image zoom Credit: IG Jesús Moré SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante y compositor Alexander Acha, no falló a la hora de acudir a su cita televisada para cantarle las mañanitas a Nuestra Señora, y así celebraba este día junto a otros famosos artistas: Image zoom Valeria Cuevas, Aida Cuevas, Aracély Arámbula, Ana Bárbara, Isabel y Mayte Lascurian y Alexander Acha, le cantan a la Virgen de Guadalupe. | Credit: IG Alexander Acha “Hoy México entero te trae serenata... ¡Feliz día de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe! Nunca perdamos la esperanza. Dios los bendiga”, escribió, recordando algunos versos de una de sus famosas composiciones que Ella le inspiró llamada María. Un sinfín de famosos compartieron recuerdos, imágenes, peticiones y agradecimientos a lo largo del día y sin interrupción... ¡Viva México y su virgencita! Sin olvidar mandar una felicitación por su santo a todas las Guadalupes, Lupes y Lupitas.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Geraldine Bazán, Marlene Favela... ¡Así rindieron homenaje los famosos a la Virgen de Guadalupe!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.