Geraldine Bazán se estrena en esto de Tik Tok con un mensaje y un video de lo más travieso La actriz mexicana hizo un parón en sus grabaciones para hacer este divertido video que ha revolucionado las redes. ¿Qué ha querido decir? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El huracán Geraldine Bazán sigue imparable. ¡Menuda energía la suya! La actriz vive uno de sus mejores momentos como intérprete, como madre y, especialmente, como mujer. Así nos lo ha vuelto a demostrar con la publicación de un original y travieso video en Tik Tok, la plataforma de moda en la que su hija Elissa es una campeona y en la que ella empieza a hacer sus pinitos. Las redes nos hacían testigo de su original interpretación junto a su amigo del alma Federico Díaz. Desde el interior de un coche la actriz se soltó la melena y con una de esas voces propias de esta plataforma gritó mirando a cámara unas palabras muy, pero que muy chisposas. “¿Qué tú pensabas que si me soltabas yo me iba a morir?”, parafraseó mientras suena la música discotequera y se lanzan a bailar como si no hubiera un mañana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. Geraldine está como una niña, llena de energía y disfrutando de la vida milímetro a milímetro. La soltería le sienta de lo más bien y la está disfrutando al máximo. La actriz tampoco para de trabajar. Actualmente se encuentra en medio del rodaje de 100 días para enamorarse, la nueva serie de Telemundo en la que encarna a la abogada Elissa Polanco y donde comparte créditos con Erick Elías, David Chocarro y Mariana Treviño, entre otros. Y aunque el amor vuelve a ser el protagonista esta historia, en realidad ella está muy bien como está. Si Cupido llama a su puerta o no, es algo que no le quita el sueño. Advertisement

Close Share options

Close View image Geraldine Bazán se estrena en esto de Tik Tok con un mensaje y un video de lo más travieso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.