Geraldine Bazán: ¡lujosas vacaciones en Aspen y en la mejor compañía! Después de dejar a sus hijas con Gabriel Soto, con quien les toca estas Navidades, la actriz voló rumbo al paraíso de la nieve donde demostró ser una esquiadora de diez. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ella misma ha reconocido que no ha sido fácil despedirse de sus pequeñas estas navidades. Este año a Geraldine Bazán no le toca estar con sus mosqueteras y como buena madraza que es le ha dado mucha penita. Pero sabe que Elissa y Miranda se quedan en las mejores manos, en las de su papá Gabriel Soto, y eso es una tranquilidad. La actriz ha aprovechado que esta quincena está sin ellas para organizar un viaje de ensueño a un lugar de cuento de hadas. Muy bien acompañada, a juzgar por las imágenes, la feliz mamá partió rumbo a Aspen donde ya ha estrenado su equipo de esquí y está disfrutando de lo lindo de los descensos. La protagonista de 100 días para enamorarse lució elegante incluso sobre los esquíes. Con un conjunto plateado brilló sobre la nieve y demostró ser toda una amazona en este deporte. Desde su llegada al destino favorito de muchos famosos en Navidad, compartió la belleza del lugar y la inmensa nevada que estaba cayendo en este rinconcito de Colorado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a ella, sus amigos del alma y fieles compañeros en estos viajes tan maravillosos con los que Geraldine siempre sorprende. Un año más repite junto a su inseparable Federico Díaz. Mientras el 2019 lo pasaban en la playa Punta del Este, Uruguay, en esta ocasión toca friíto. Image zoom Geraldine Bazán en Aspen | Credit: IG/Geraldine Bazán Unas vacaciones más que merecidas después de un año de mucho trabajo y sacrificio. ¡Disfruta Geraldine!

