Geraldine Bazán luce diminutos shorts y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro

En la Ciudad del Sol
La actriz mexicana Geraldine Bazán, quien recientemente anunció que participará en el reality Palm House, disfrutando de las cálidas temperaturas en Miami junto a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda (no fotografiadas).

Voz que enamora
La cantante Christina Aguilera deleitó a sus fans londinenses en el concierto que ofreció en el estadio Wembley Arena y donde interpretó sus éxitos musicales.

De compras
Captamos a Eva Longoria realizando algunas compras en Los Ángeles junto a su pareja José Bastón.

¡Foto, foto!
Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, y Kim Kardashian West (de izq. a der.) derrocharon estilo y sensualidad en la alfombra roja de los People's Choice Awards en Los Ángeles.

En el set de la Reina de la canción
Natti Natasha posando en el set del reality Reina de la canción (Univision), que continúa su búsqueda por la nueva estrella estrella de la música latina.

Lista para celebrar las fiestas
La actriz y empresaria Eva Méndes guapísima en el lanzamiento de su colección de ropa junto a New York & Company en Los Ángeles.

Sesión de fotos
El intérprete de "Ave María", David Bisbal, se dio cita al photocall de la cinta Frozen II en Madrid, España.

Por más de Bronco
Bronco culminó con gran éxito su gira Por más en los Estados Unidos después de 50 shows abarrotados por las principales ciudades del país.

Participación destacada
Luis Coronel brilló durante la ceremonia de los Premios de la Radio 2019 en el Teatro Grand Prairieen Texas, donde no solo realizó una deslumbrante presentación de apertura para la ceremonia, sino también sorprendió a todos sus fanáticos con el pre-estreno en vivo de su próximo nuevo sencillo.

¡Bravo!
Sofía Reyes (izq.) celebrando junto a Anitta el premio International Video of the Year en Los40 Music Awards.

