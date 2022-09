Geraldine Bazán confiesa que "estoy soltera, pero no estoy sola" Tras los rumores de una relación sentimental con el actor Alejandro Nones, Geraldine Bazán habla por fin de lo que sucede en su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Geraldine Bazán ha sido relacionada sentimentalmente con Alejandro Nones; los rumores se acrecentaron cuando ambos actores estuvieron juntos en el Festival de Cine de Cannes. Incluso, posteriormente, fueron captados por otras ciudades francesas. Ante ello, la intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos, enfrentó de manera clara y directa los cuestionamientos, asegurando que no está comprometida seriamente con nadie. Aunque, no descarta la posibilidad de enamorarse. "Estoy soltera, sí. Estoy soltera, pero no estoy sola", advirtió Bazán al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Claro, totalmente [estoy abierta al amor], siempre". La famosa, quien procreó dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, durante su matrimonio con Gabriel Soto, considera que tener un romance en su situación puede resultar complicado porque, además de su trabajo como profesional, debe cuidar de sus nenas. Sin embargo, se considera muy bien cuidada en el aspecto emocional. "No es fácil tener una relación con alguien cuando estás trabajando tanto y también con hijas. Entonces, es un poco más complicado, pero la verdad, ahorita estoy súper enfocada en lo que estoy haciendo, pero también con el corazón muy apapachado". Geraldine Bazan Geraldine Bazan | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz reveló que quizá deba someterse de nueva cuenta a una operación en la rodilla, debido a que no ha logrado quedar bien tras la primera intervención. "Hace año y medio, esquiando en nieve me rompí la rodilla. Iba a mucha velocidad y a la hora de frenar se me metió el sky en la rodilla", explicó. Ahora, Geraldine Bazán está trabajando en la telenovela Corona de lágrimas y está en ensayos de una obra teatral que realizará en México.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Geraldine Bazán confiesa que "estoy soltera, pero no estoy sola"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.