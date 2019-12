Geraldine Bazán se sincera sobre Santiago Ramundo: "Es un chavo de los que de verdad hay pocos, pero bueno ya veremos más adelante" La actriz mexicana se sinceró en una reciente entrevista sobre el actor argentino, quien fuera meses atrás su pareja: "Lo quiero muchísimo". By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Geraldine Bazán reconoció en una reciente entrevista para un programa de televisión en República Dominicana que no estaba en sus planes tener una relación con alguien cuando el actor argentino Santiago Ramundo se cruzó en su camino y lo cambió todo. "Es alguien que llegó a mi vida a sumar muchas cosas, alguien muy positivo que empezamos a conocernos y que ya cuando nos dimos cuenta teníamos 6 meses conociéndonos y saliendo y yendo al cine y hablando y diciéndonos buenos días y buenas noches", contó la actriz mexicana sobre el breve romance que mantuvo con el intérprete de 35 años. "Sí fue muy bonito. Pero tal vez no era el momento. Las niñas necesitaban también su tiempo…", explicó. Image zoom Instagram Geraldine Bazán Bazán, que hizo público el fin de su noviazgo con Ramundo en agosto de este año, aseguró que mantiene a día de hoy una excelente relación de amistad con el actor. "Lo quiero muchísimo, tenemos una muy bonita amistad, lo quiero, lo respeto, lo admiro muchísimo", aseveró la hermosa intérprete de 36 años. "Es una chavo de los que de verdad hay pocos, pero bueno ya veremos más adelante", agregó la estrella de telenovelas mexicanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero qué tendría que tener su futura pareja para que pueda convivir con sus hijas? "Para empezar tiene que haber una comunión en pareja para después incluir a mis hijas y eso sería después de un tiempo cuando yo realmente esté segura de tener algo formal en vías de futuro", dejó claro la exesposa de Gabriel Soto para inmediatamente agregar: "Que sea un buen hombre, un hombre que ame a su familia, que ame a sus padres, que si tiene hijos los procure […]". Y es que para Geraldine no hay nada más importante que el bienestar de las niñas.

"Seguramente podría conocer a un hombre divorciado con hijos o a lo mejor uno soltero sin hijos… La vida no se sabe, no sabes qué es lo que te trae. Mis hijas son para mí lo más importante y la prioridad. Pero yo creo que eso se sabe y se va entendiendo en el camino". Advertisement

