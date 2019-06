Una divertida Geraldine Bazán da detalles de sus preferencias sexuales En una charla de lo más amena, la actriz mexicana se dejó llevar y confesó qué le gusta hacer por las mañanas. ¡Mira las risas que se dio Geraldine! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Se ha tomado muy en serio su canal de Youtube, un espacio muy personal donde Geraldine Bazán comparte no sólo tips interesantes para verse y sentirse bien, sino porque nos hace cómplices de capítulos importantes de su vida. Fue ahí donde nos enteramos de algunos de los episodios más duros vividos junto a su ya exmarido, Gabriel Soto. Pero también es un rincón donde las risas y el sentido del humor ocupan un lugar muy importante. En su último video dedicado al ayuno, la actriz nos hizo partícipes de uno de los momentos más divertidos hasta ahora en su famoso canal. Una confesión que le llevó hasta las carcajadas por lo picante y sexual de su contenido. Ocurría en el minuto 1.15, donde la feliz mamá expresaba sus apetencias por las mañanas. Aunque hablaba de comida no pudo evitar esconder sus preferencias más íntimas en una frase que acabó con las risas de los protagonistas de esta grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es que yo en la mañana no importa si es mediodía , el primer alimento quiero que sea huevitos”, dijo casi sin poder hablar y disculpándose porteriormente de la broma. Una broma donde demuestra el momento tan estable y en paz en el que está donde su separación del actor ya es historia. Estos días en República Dominicana grabando la segunda parte de la película Qué León y compartiendo con sus compañeros, le han animado aún más y empujado a seguir haciendo lo que tanto ama. ¡Gracias por las risas Geraldine! Advertisement EDIT POST

