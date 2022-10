Geraldine Bazán reacciona a rumores de conflicto con Sabine Moussier Primero 'fue con Aylín Mujica, ahora se dice que Geraldine Bazán tiene problemas con Sabine Moussier; la segunda rompe el silencio y habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Aylín Mujica dio a conocer que tuvo un conflicto con Geraldine Bazán cuando ambas compartieron créditos en el programa Secretos de villanas. Rosalba Ortiz aclaró lo ocurrido y no negó que su hija estuviera a disgusto con la actriz por algunos comentarios que realizó cuando estaba como conductora de la emisión Suelta la sopa. Ahora, han surgido rumores de los desencuentros en el mencionado reality no solo fueron con Mujica, que también Sabine Moussier tuvo roces con la exesposa de Gabriel Soto. "Para nada, con Sabine [Moussier] nada; al contrario [nos llevamos muy bien]. Sabine es como yo, las dos somos como medio doris, vivimos en nuestro planeta. Soy acuario, vivo en Geraldinelandia; muchas veces ni me doy cuenta de ciertas cosas", aclaró Bazán a los medios de comunicación. "Soy súper distraída y Sabine, si la conocen, también. Es una mujer súper tierna. Así que para nada". La intérprete de Olga Ancira Cervantes en la reciente entrega de telenovela Corona de lágrimas dejó claro que esto se trata de una estrategia para calentar la pantalla previo al estreno de esta emisión. Así que prefiere no poner mucha atención a los cometarios al respecto. También, dejó claro que muchas veces hay controversias a su alrededor que no le competen, pero son el precio de ser una figura pública; por ello, les resta importancia. Geraldine Bazan y Sabine Moussier Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que al final, cada quien sabe cómo manejar esto y, bueno, puedes decir ciertas cosas para que hagas expectativa y puedan [ver] tu show", advirtió. "No son polémicas mías, la verdad. Así que estoy muy bien, muy contenta". Geraldine Bazán aseguró que este año lo cierra muy satisfecha por las oportunidades profesionales que tuvo y feliz con la vida que lleva al lado de sus hijas.

