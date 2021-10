Geraldine Bazán de un giro a su carrera y sorprende con nueva aventura profesional La actriz deja a un lado temporalmente los sets de telenovela y de cine para meterse de lleno en un proyecto único. ¡Muchísimas felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Actriz, madre, hija y, sobre todo, mujer. Geraldine Bazán es un torbellino imparable de energía que sigue dando sorpresas a cada paso que da. En las últimas horas, la protagonista de 100 días para enamorarse ha compartido con mucha ilusión su nuevo emprendimiento laboral. Una increíble noticia que había guardado en secreto y que por fin ve la luz. ¿De qué se trata esta vez? Ni es una nueva telenovela, ni tampoco un rol en la pantalla grande. Con este nuevo proyecto, Geraldine retoma una parcela muy diferente a todo lo que había hecho últimamente. Geralidne Bazán Geralidne Bazán | Credit: IG/Amor en cuarentena Desde las redes de Amor en cuarentena Latinoamérica, se ha confirmado la participación de la actriz en esta obra de teatro, una de las más originales y exitosas del 2020 desarrollada en plena cuarentena. La protagonista de Dueños del paraíso se encuentra entre los 10 actores encargados de darle vida y mucho amor a esta llamativa puesta en escena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La espera ha terminado, una exitosa actriz vuelve a los escenarios del teatro, Geraldine Bazán", anunció la producción a bombo y platillo en sus redes. Un mensaje del que su protagonista se hizo eco muy satisfecha. Geraldine Bazán Credit: Mezcalent La obra, emitida vía streaming durante la pandemia en 2020, se estrena el próximo 18 de noviembre. Por ahora tan solo se han desvelado los nombres de dos de los 10 primeros intérpretes que estarán en ella. Raúl Méndez es el otro de los confirmados junto a Geraldine para esta romántica historia sobre las tablas que promete grandes momentos. ¡Enhorabuena!

