Geraldine Bazán revela que fue reclutada por el clan Trevi-Andrade: "Me metieron en un cuartito" Tras darse a conocer que Gloria Trevi podría estar nuevamente en conflictos legales por corrupción de menores, Geraldine Bazán narra cuando vivió una experiencia en el llamado clan Trevi-Andrade. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que, en Estados Unidos, se habría podido iniciar un juicio contra Gloria Trevi y Sergio Andrade por el presunto delito de corrupción de menores; si bien, la cantante fue juzgada en México por el mismo delito y salió libre sin cargos y siendo señalada como víctima de violencia, otras famosas han contado su experiencia con el llamado clan Trevi-Andrade, tal como sucedió con Geraldine Bazán. "En una ocasión estuve en un programa que conducía a Gloria Trevi [XE-TÚ Remix], hace muchos años en Televisa. Entonces, se acabó el programa, y de repente recibimos una llamada, creo que fue de Mary [Mary Boquitas, María Raquenel Portillo], que Sergio [Andrade] quería hacernos un casting", relató hace un tiempo Bazán al desaparecido programa Suelta la sopa, dicha entrevista fue retomada por diversos medios de comunicación. "Y entonces nos citaron, la verdad es que no se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá [Rosalba Ortiz] siempre iba conmigo". La narración por parte de la actriz continuó. "Me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito 'aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena' y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas", mencionó. "Entonces me dijeron 'ay, que tu mamá te espera acá', porque mi mamá fue conmigo. Mi mamá me esperó en el coche cinco minutos, a los cinco minutos yo escuché que tocó y que entró y entonces sí, me hicieron el casting, me puso a cantar, yo creo que tenía como unos 13 [años]". Geraldine Bazan, Sergio Andrade y Gloria Trevi Geraldine Bazan, Sergio Andrade y Gloria Trevi | Credit: Armando Mota/The Grosby Group; Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Geraldine Bazán, quien también contó este experiencia en el reality Secretos de villanas, en ambas emisiones aseguró que gracias a la protección de Rosalba Ortiz no ocurrió nada que lamentar y fue antes de que surgiera el escándalo que llevó a la cárcel a Gloria Trevi y Sergio Andrade. "Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo 'vámonos' y nos fuimos", agregó. "La verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía".

