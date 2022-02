Primero fue Gabriel Soto, ahora mira cómo Geraldine Bazán festejó el cumpleaños de sus hijas Geraldine Bazán les preparó una gran sorpresa a sus hijas Elisa y Miranda por su cumpleaños. La actriz no escatimó para festejar a sus nenas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Gabriel Soto mostró las sorpresas de cumpleaños que les preparó a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda, quienes festejan con dos días de diferencia. Ahora, tocó el turno de Geraldine Bazán para celebrar a las princesas de la casa. Así, la actriz primero les dedicó a cada una un mensaje especial y posteriormente, realizó un gran evento para agasajarlas en un evento especial. "Mi alma gemela, mi primer todo…Te amo hija mía ¡¡¡me has enseñado tanto de la vida!!! Felices 13 años Elisa", escribió Bazán en su cuenta de Instagram. "Feliz cumple mi pequeñita hermosa, eres la luz de nuestra vida… ¡¡¡Te amamos Miranda!!!". Posteriormente, aprovechó el fin de semana para hacerles una gran fiesta, donde cada una invitó a sus respectivos amigos. El lugar, que era abierto, estaba decorado con muchos globos de diferentes colores con detalles en rosa decorados con arcoíris. Cada una de las festejadas tuvo su propio pastel. Miranda apagó la vela en un pastel de dos pisos decorado en naranja con verde. Por su parte, Elisa partió el suyo que era color rosa. Una de las invitadas especiales fue Sherlyn, quien es madrina de bautizo de Miranda y llevó a su pequeño André a la celebración. Geraldine Bazan y sus hijas Credit: Johnn Duran Photo/Cortesía de Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos dejó en evidencia lo feliz que estaba de celebrar a sus nenas y en todo momento tenía una gran sonrisa. "¡¡¡Felicidades a tus muñecas Gery!!! Son pura luz"; "Barbies hermosas me encantan y felicidades a las princesas. No puedo con lo bellas que son", y "Muchas felicidades a las pequeñas mosqueteras y a la mosquetera mamá por ser tan maravillosa con sus hermosas hijas y compartir con el público momentos especiales en familia ¡¡muchas bendiciones para las tres!!", fueron algunos comentarios de los seguidores. Geraldine Bazán sabe organizarse para dedicarle estos buenos momentos a sus adoradas hijas, al tiempo que lleva a cabo sus compromisos profesionales, ya que ahora graba la segunda parte de la telenovela Corona de lágrimas.

