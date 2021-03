Close

¿La familia crece? Geraldine Bazán y sus hijas sorprenden con esta tierna imagen La actriz y sus chicas, Elissa y Miranda, salieron de viaje el fin de semana y mostraron lo que podría ser el nuevo (¡y precioso) miembro de la familia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez que tiene el tiempo, Geraldine Bazán se lo dedica a sus dos mosqueteras, Elissa y Miranda. Este fin de semana las tres mujeres de la casa viajaron hasta Cuernavaca para desconectar del trabajo, la escuela y la rutina diaria de la ciudad. Desde ese precioso paraje compartieron momentos de lo más divertidos, con uno concreto que llamó especialmente la atención de los seguidores. ¿Aumentarán la familia? Se preguntaron a juzgar por los videos. Y es que, las hijas de Geraldine y Gabriel Soto sorprendieron con dos preciosos cachorritos de perro en brazos que, junto a otros recién nacidos, están en proceso de adopción. "¿Qué dicen, adoptamos o no adoptamos? ", preguntó la protagonista de 100 días para enamorarnos. "¡Siiiiii, pleaseeee!", se escucha de fondo a sus nenas entusiasmadas con la idea. El sábado compartían este video sin todavía confirmar si se llevaban a casa o no a alguno de los bebés de la camada. Miranda, que quedó prendada con uno de ellos, siguió mostrando su emoción y ganas de tener a su primer can. Image zoom Geraldine Bazán | Credit: IG/Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las pequeñas son amantes de los animales y la naturaleza. En casa de su papi disfrutan de lo lindo de los perritos que tiene el actor y que son parte de la familia. ¿Convencerán a mami de esta bonita iniciativa? Mientras se desvela la incógnita, Geraldine instó a su público a algo muy importante en lo que se refiere a las mascotas. "Adopta, no compres".

