Igual que Gabriel Soto, Geraldine Bazán está de luto Tal como ocurrió con su ex Gabriel Soto, Geraldine Bazán dio a conocer la muerte de un ser muy querido para ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tristeza empañó el corazón de Geraldine Bazán luego de que Sammy, el perro que adoptó con Gabriel Soto, muriera. Si bien, el perro se fue con el actor tras el divorcio de la pareja, las experiencias y cariño que la famosa tuvo por esta mascota continuaron hasta el final de sus días. La intérprete de Olga Ancira Cervantes en la segunda entrega de la telenovela Corona de Lágrimas se despidió del animalito con un emotivo mensaje. "Samuelotongo Perruno. Querido Sammy", escribió Bazán en su cuenta de Instagram. "Te recibí siendo un cachorrito cuando aún estaba embarazada de Elissa y a partir de entonces fuiste el hermano mayor eso ya hace 15 años, hoy te despido a la distancia. Fuimos muy afortunados de tenerte en nuestra vida. Vuela alto Sammy". La actriz acompañó el texto con diversas imágenes del perro conviviendo con sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, y en solitario. Los usuarios se pronunciaron ante esta situación por la que atraviesa la también modelo. "Descanse en paz Sammy. En una última foto que vi que compartieron, lo vi muy triste y cansado. Mejor te lo hubieras quedado tú, Geri. Cuando estuvo contigo se veía feliz, sonriendo y muy limpio", escribió, una seguidora. Geraldine Bazán Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pobrecito; que triste que no estuvieran con él después de tantos años juntos"; "Que belleza de fotos Gerri con Sammy llego a sus vivas siendo Bebé cachorro acompañándote a ti a tus hijas creciendo con la familia y participando de todos los eventos inolvidables a lo largo de la vida. Un abrazo"; "También acabo de perder a mi perrita de 15 años, muy triste y doloroso", y "Un Sammy que alegró sus vidas con su amor provocó sonrisas e inmensa alegría. Un perrito al que se le recordará siempre", fueron otros comentarios. Geraldine Bazán también dio a conocer otras fotografías de Sammy, en una de sus historias, donde se le ve vestido de Santa Claus. "Descansa en el cielo perruno querido Sammy" y "El hermano mayor", fueron otras frases que utilizó para acompañar dichas instantáneas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Igual que Gabriel Soto, Geraldine Bazán está de luto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.