¡La nueva Geraldine Bazán! A tres años de su separación de Gabriel Soto la actriz es otra mujer Atrás quedó el dolor de su ruptura. La actriz se ve y se siente mejor que nunca. Con un brillo especial, Geraldine vive una de las etapas más felices de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre ha sido una mujer mediática por su trabajo y por la familia que había creado junto al primer actor Gabriel Soto. Sin embargo, su divorcio le abrió la posibilidad de mostrar un lado menos conocido de Geraldine Bazán que ha sorprendido y cautivado a muchos. A sus 37 años, esta feliz mamá de dos princesas, Elissa y Miranda, desborda una alegría y unas ganas contagiosas de comerse el mundo. Sus viajes, sus proyectos laborales y el cuidado de su físico, cada vez más espectacular y moderno, demuestran que pasa por su mejor momento. En su más reciente publicación, ha compartido el nuevo deporte que está practicando y que marca su musculatura como nunca, sin perder un ápice de su elegancia y femineidad. Image zoom Geraldine Bazán Image zoom Geraldine Bazán | Credit: IG/Geraldine Bazán Su figura siempre ha estado en la lista de las más sexy, pero desde que estrenara soltería el cuidado de su cuerpo y, sobre todo, su alma es una prioridad. Sentirse bien por dentro se refleja por fuera y Geraldine es la viva imagen de la felicidad. Los últimos días en los que sus pequeñas estaban con su papá, la actriz presumía sus bikinazos frente al mar. Una postal que se viene repitiendo muy a menudo desde su separación. A pesar del dolor de los primeros meses, la protagonista de 100 días para enamorarse supo tomar las riendas de su vida y volver a sonreír. Lo que se le resiste, al menos que se sepa, es el amor. Hasta ahora ha preferido llevar este asunto en la absoluta privacidad. Después de su relación con Santiago Ramundo, no se ha vuelto a conocer otro romance, al menos confirmado. Sus hijas y su trabajo han sido su mayor prioridad. Con ellas ha viajado hasta Disney World, ha recorrido las preciosas playas de Tulum y disfrutado de unas vacaciones de ensueño siempre que la ocasión lo ha permitido. Image zoom Credit: IG/Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A nivel laboral y salvo los meses de cuarentena, Geraldine no ha parado. Además de la serie mencionada, es una de las invitadas estrella del reality Palm House donde presume belleza al cuadrado. Eso sin mencionar los productos de belleza y marcas para las que es imagen. ¡Todos la quieren! Y es esa felicidad que emana lo que atrae. Si comparamos a la Geraldine de ahora con la de hace tres años no tiene nada que ver. La actriz ha sabido evolucionar y vivir cada instante como si fuese único, dejando a un lado las polémicas y los malos rollos. Se quiere mucho más y resultado ¡a la vista está!

