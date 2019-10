Geraldine Bazán paraliza las redes con su bikinazo más salvaje hasta el momento La actriz mexicana se ha soltado la melena y ha mostrado su figura en un diminuto traje de baño, con el que luce más sexy que nunca. ¡Y esto fue lo que escribió! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Nunca deja de sorprendernos! Si hace unos días Geraldine Bazán nos adelantaba un nuevo toque en su look con unas espectaculares extensiones que le sentaban de miedo, ahora vuelve a hacer lo propio desde la playa donde ha compartido unos divertidos momentos con sus amigos de siempre. En un bikinazo que corta la respiración, la actriz lució más salvaje, sexy y atrevida que nunca. No lo decimos nosotros, las imágenes hablan por sí solas. La protagonista de Momentos agradeció a sus colegas, responsables de estas súper fotos y recibió una lista interminable de piropos. A sus 36 años vive una etapa dorada. Soltera y comprometida a sus hijas, Elissa y Miranda, Geraldine mira al horizonte con ilusión y esperanza. Image zoom Geraldine Bazán Instagram de Geraldine Bazán La cosa no quedó ahí, también se atrevió a meterse mar adentro vestida en unos ajustados jeans y un diminuto top que la hacían ver especialmente bella. La actriz, que tiene un brillo especial en sus ojos, publicó una colección de fotografías en sus historias de Instagram donde demuestra sus dotes de modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de posar, también hizo una preciosa reflexión sobre su vida en un escrito de lo más emotivo. “Hoy quiero agradecer a Dios, a la vida por ser una mujer sana, por tener la bendición de ser mamá, trabajar en lo que me apasiona, tener a mi madre, hermano, familia, amigos incondicionales y amorosos, A USTEDES que día a día comparten conmigo este camino llamado vida”, expresó sincera. Con la mirada puesta en el futuro, dio gracias a lo no tan bueno vivido en los últimos tiempos. “Agradezco por entender que no puedo cambiar el pasado, pero sí aprender las lecciones de mis acciones. Y poder caminar con el corazón y mirada llena de ilusión por lo que me queda aún por vivir”, concluyó. ¡Preciosas palabras! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Geraldine Bazán paraliza las redes con su bikinazo más salvaje hasta el momento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.