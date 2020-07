¿Ilusionada? Esta es la misteriosa felicitación de cumpleaños con corazón de Geraldine Bazán Su especial brillo y una romántica dedicatoria sin nombre escrita por la actriz ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible nueva ilusión en su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vivir con más ganas que nunca, a eso se ha dedicado Geraldine Bazán en los últimos tiempos. No es que antes no lo hiciera sino que ahora lo saborea muchísimo más y eso se le nota. La actriz luce más hermosa y radiante que nunca, un brillo especial que sumado a una misteriosa dedicatoria de cumpleaños sin rostro y con corazón incluido nos ha hecho sospechar que podría estar de nuevo muy ilusionada en términos sentimentales. "Que todo lo bueno te busque, te encuentre y se quede contigo. ¡Lo mejor ya está sucediendo! Feliz cumpleaños", escribió junto a un corazoncito y una mariposa. Image zoom Geraldine Bazán IG/Geraldine Bazán El hecho de que no haya escrito el nombre de la persona y todo quede así en el aire con ese aura de misterio y romanticismo ha dado que pensar. ¿Habrá llamado Cupido a su puerta? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No lo sabemos, pero ganas tenemos muchas. Geraldine no ha parado de trabajar como mamá y como actriz. Es una mujer luchadora y un ejemplo de motivación para muchos y muchas. Actualmente se encuentra con sus nenas Elissa y Miranda en Miami, donde graba 100 días para enamorarse. Siempre sonríe pero últimamente lo hace con más frecuencia y con otro color. De lo que sí está enamorada es de sus hijas con quienes posa como auténticas modelos en las redes y disfruta de cada segundo de vida. Gracias por compartir siempre el lado más positivo de las cosas.

