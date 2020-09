Geraldine Bazán enamora a sus fanáticos con sexys fotos en bikini Geraldine Bazán se vuelve una sensación en las redes con las sexys imágenes que anuncian el fin de sus vacaciones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Unas sexys fotos sirvieron para que Geraldine Bazán anunciara el término de las vacaciones y el regreso a sus actividades profesionales. La actriz dio a conocer imágenes donde se le ve portando un diminuto bikini negro que deja al descubierto su escultural silueta. “Se nos acabó el verano...”, escribió Bazán para acompañar las instantáneas. RELACIONADO: ¿Cómo sería Geraldine Bazán si fuera hombre? ¡Todo un galán de telenovela! Image zoom Cortesía Prensa Danna De inmediato, los fanáticos se pronunciaron antes las provocativas imágenes y llenaron de piropos a la intérprete de Marlene Gutiérrez en la teleserie Falsa identidad. “Mujer honorable, bellísima, sexy, una verdadera dama”, dijo un cibernauta. “Definitivamente eres guapísima y súper cuerpazo”, comentó un seguidor. “Que hermosa es usted señora Geraldine. Usted si es un mujerón con todo el respeto que usted se merece”, mencionó otro internauta. “Eres una mujer hermosa en toda la extensión de la palabra”, expresó otra persona. “Si te calmas con la guapura y sensualidad por favor mi Gery. ¡Estás ardiente!”, advirtió alguien más. “Tú si que sabes disfrutar muy bien cada estación del año y ¡¡luces espectacular en cada una de ellas!!”, escribió un fanático. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes aprovecharon para mostrarle su admiración y respeto; así como darle buenos deseos. “Hermosa, linda, buena madre. Queremos verla con novio yaaaa. Comprometida, se lo merece”, dijo una seguidora. “La propia Barbie; sin nada que envidiarle a nadie y sin matarse en hacer ejercicio”, expresó otra internauta. “¡¡¡¡¡Chulísima!!!!!! Te mereces un príncipe encantador. ¡Cuerpazoooo!”, mencionó otro cibernauta. Los mensajes alabando la belleza de Geraldine Bazán continúan; mientras tanto, la actriz comienzan con sus compromisos laborales y al cuidado de sus dos hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

