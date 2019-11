Geraldine Bazán participará en el reality show Palm House: "Vas a conocer mucho más de mi" By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Cortesía ¡Ya es un hecho! Geraldine Bazán formará parte de Palm House, el show de telerrealidad producido por el uruguayo Federico Díaz. “A través de Palm House vas a conocer mucho más de mi, te voy a abrir mi corazón, vamos a viajar juntos, nos vamos a divertir [y] vamos a gozar”, dijo la artista mexicana en un clip promocional para People en Español. Bazán junto a Ximena Córdoba, Mara Roldán, Gisela Iribas, Geraldine Duque, Karen Carreno y más famosas de diferentes países contará su historia para millones de personas. “Palm House es un formato donde la gente va a poder ver a famosas de diferentes mercados y su vida glamurosa en Miami pero también [conocer] sus historias ,sus vivencias, lo que les costó llegar a donde estar, sus aprendizajes, sus inquietudes como mujeres”, contó Díaz. “Geraldine tiene todo eso”. Además de trabajar juntos en este proyecto, Federico y la ojiverde sostienen una linda amistad. “Somos muy buenos amigos. La respeto mucho y ella sabe que tiene todo mi apoyo”, sostuvo Federico. “Se merece lo mejor. Es una mujer integra, trabajadora y muy querida por sus amigos, el público [y] la prensa. “Sé que su vida ha sido muy premiada en muchos momentos por éxito pero también de mucho sacrificio y mucha perseverancia. Queríamos contar su vida. [Ella] tiene un estilo de vida lindo, viaja, la pasa increíble, es súper mamá. También [queremos] contar una parte de ella que la gente no conoce aún”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paml House verá la luz muy pronto. “Estamos generando el contenido. La idea es [tenerlo listo] a finales de este año o principios del 2020”, apuntó Díaz, quien adelantó que sucederán muchas cosas divertidas a lo largo de ocho episodios. “[Habrán] muchas emociones, risas, viajes, llantos, historias reales, mujeres reales y humanas. No solo [verán] a famosas glamurosas y guapas, [también verán] a chicas sensibles que aman su carrera, al público [y] sus seres queridos”. Advertisement EDIT POST

