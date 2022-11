Geraldine Bazán empatiza con Shakira tras su divorcio: "Nos pasa lo mismo que a cualquier mujer" Tras pasar por una situación muy similar, Geraldine Bazán da su apoyo a Shakira tras separarse de Gérard Piqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Geraldine Bazán y Gabriel Soto se separaron tras diez años de estar juntos y dos hijas en común, Elisa Marie y Alexa Miranda. El actor inició un romance con Irina Baeva. El proceso de separación resultó muy complicado para la actriz, tal como lo hizo saber en su momento. El tiempo ha pasado y aunque ahora la actriz es una mujer feliz con su soltería, siendo madre y con una exitosa carrera profesional, no duda en empatizar con otras famosas que viven una situación igual, tal como ocurre con Shakira, quien ahora se está separando de Gérard Piqué. "[Shakira] es una mujer que siempre he admirado y que es ejemplo de muchas cosas. Es una mujer talentosa, trabajadora, una buena mamá", mencionó Bazán a los medios de comunicación. "Definitivamente, nos pasa lo mismo que a cualquier mujer: ama de casa, doctora, veterinaria. Pero estar en el ojo público es complicado". Geraldine Bazán comprende perfectamente el proceso por el que atraviesa Shakira porque ambas tiene hijos y mientras están buscando la forma de salir adelante, sus exparejas ya sostienen un nuevo romance. Y si bien reconoce que es complicado, sabe que después todo queda atrás. Geraldine Bazan y Shakira Credit: Mezcalent; Cindy Ord/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre una separación es difícil, es dolorosa, cuando hay niños es complicado. Pero siempre lo he dicho, hay una vida después de un divorcio, de una separación, por supuesto, pero se necesita tiempo", comentó. "También lo viví, lo que está viviendo ahorita Shakira, lo han vivido muchas mujeres alrededor del mundo que no se dedican a los medios. Claro que es difícil".

