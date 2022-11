Geraldine Bazán y Emmanuel Palomares coinciden en programa de televisión y terminan bailando juntos La actriz mexicana y el ex de Irina Baeva estuvieron como invitados recientemente en el programa Montse & Joe (Unicable). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán Geraldine Bazán; Emmanuel Palomares | Credit: Mezcalent (x2) El mundo es un pañuelo y si no que se lo pregunten a Geraldine Bazán. La exesposa de Gabriel Soto estuvo recientemente como invitada en el programa de televisión Montse & Joe que conducen Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, donde curiosamente le tocó compartir plató con el ex de Irina Baeva, Emmanuel Palomares. La actriz mexicana fue, de hecho, la encargada de presentar al galán venezolano. "Nuestro próximo invitado es un venezolano guapísimo, actor, que ha hecho series, telenovelas y que está en México desde hace bastantes años y que seguramente está muy feliz de estar con nosotros. Él es Emmanuel Palomares", le dio la bienvenida Bazán. "¡Qué bonita presentación!", le agradeció Palomares nada más pisar el plató. Geraldine Bazán y Emmanuel Palomares en Montse & Joe (Unicable) Geraldine Bazán y Emmanuel Palomares en Montse & Joe (Unicable) | Credit: Montse & Joy Geraldine, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores solo en la red social Instagram, recordó en el programa que hace varios años conoció a un "hermanito" de Emmanuel. "Sí es cierto Geraldine, hace varios años", aseveró el intérprete de 32 años. Geraldine Emmanuel Palomares en Montse & Joy | Credit: Montse & Joy Tras encontrar un gran parecido físico entre el actor y el cantante Ricky Martin, Andrade no dudó en proponer a Emmanuel como firme candidato para protagonizar su bioserie. "Eso de bailar también se me da", reconoció Palomares. Emmanuel Palomares Geraldine Bazán en Montse & Joy (Unicable) | Credit: Montse & Joe Fue entonces cuando tanto las conductoras del show como Geraldine animaron al actor a poner a prueba en vivo sus habilidades como bailarín. "Pero yo bailo en pareja, solo no…", señaló el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque comenzó bailando solo, el galán de exitosas telenovelas como La herencia no tardó en sacar a bailar a Geraldine, con quien protagonizó unos improvisados pasos de baile. Montse y Joe Credit: Montse y Joe Montse y Joe Credit: Montse y Joe Montse y Joe Credit: Montse y Joe Montse y Joe Credit: Montse y Joe "Geraldine, hacen muy bonita pareja tú y él", comentó de lo más pícara Andrade. "¡Así empiezan los chismes!", dijo la actriz. ¡Mira el baile de Emmanuel y Geraldine a partir del minuto 16!

