¡Duelo de bikinazos entre Irina Baeva y Geraldine Bazán en plena cuarentena! Las actrices alborotan las redes con sus publicaciones a la orilla del mar y con unos sexy trajes de baño con los que lucen impresionantes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Belleza en estado puro. Así hemos visto a Geraldine Bazán e Irina Baeva últimamente en sus redes y concretamente con motivo del Día de la Tierra. Ambas actrices han presumido sus espectaculares bikinazos en un paraje natural y han vuelto a disparar la temperatura de las redes. Mientras la feliz mamá lo hacía desde una paradisíaca playa que recorría mientras caía el sol en un diminuto bikini blanco, la actriz rusa posaba en un salvaje traje de baño rodeada de plantas, árboles y naturaleza. "Disfrutemos de las bellezas que nuestro planeta nos puede ofrecer pero siempre agradeciendo, cuidando y protegiéndolo", escribió la protagonista de El Dragón. Faltó poco tiempo para que su novio, Gabriel Soto, interviniera y le dedicara unas palabritas a su amada. "Las bellezas como tú", le escribió su enamorado. Aunque debido a razones obvias ambas mujeres no tienen trato, lo cierto es que tienen más en común de lo que parece. Además de su amor por su profesión, comparten un gran respeto por el medio ambiente tal y como demuestran en sus publicaciones. Aunque sin duda el rasgo que más les une es su belleza. Image zoom Victor Chavez/Getty Images; Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rubias y con ojos claros, Irina y Geraldine son dos actrices de raza, mujeres temperamentales y de físico escultural que causan sensación en esto de las redes sociales. Por el momento Geraldine le gana en número de seguidores con casi cinco millones, pero la joven rusa no se queda corta y para no llevar tanto en este mundillo ya le siguen más de dos millones y medio de personas. No es de extrañar que cosa que hagan y foto que publiquen en sus perfiles se convierta en una auténtica revolución. Advertisement

