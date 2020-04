Geraldine Bazán e Irina Baeva compiten en belleza con estas sexy imágenes desde su encierro Ambas actrices han compartido imágenes desde su cuarentena a cada cual más sensual. Un duelo de belleza que ha disparado la temperatura de las redes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora toca estar en casa, sí o sí. Es la única manera de salir de esta crisis llamada coronavirus y poder volver a la vida normal y cotidiana de antes. Respetar esa regla número uno es fundamental y las celebridades lo están llevando al pie de la letra. Desde el calor de su hogar nos regalan imágenes de todo tipo. Han llamado especialmente la atención las de Geraldine Bazán e Irina Baeva, siempre perfectas aún estando encerradas en casa. Así debe ser, la coquetería y el estilo que no se pierda. Cada una por su lado, nos han compartido cómo lucen, se cuidan y viven el aislamiento entre cuatro paredes, sin perder el humor ni un ápice de su belleza. Mientras Geraldine nos sorprendía con un look de lo más juvenil aderezado con un mini vestido jean ultra sexy, deportivas espaciales y unas trenzas que le daban un aire angelical, Irina ha optado por ropa de deporte, algo que está practicando cada día para no perder la forma ni su estómago de acero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de sus estilos diferentes, ambas han coincidido en algo: mandar mensajes llenos de esperanza, fe y aliento a sus seguidores y al mundo en estos momentos de miedo e incertidumbre. “Curar, aprender, crecer, amor”, ha escrito una profunda Irina desde ese rincón soleado de la bahía de Acapulco donde disfruta del amor y la compañía de Gabriel Soto. “O te transformas, o dejas de crecer. Transfórmate y crece en empatía, amor, humanidad”, ha compartido por su lado la feliz mamá de Elissa y Miranda. Dos mensajes llenos de armonía de los que tomamos buena nota. Advertisement

