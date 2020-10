Close

Geraldine Bazán dona su ropa por una buena causa La actriz mexicana ha pedido la colaboración de sus seguidores para ayudar a una chica de 30 años que necesita recaudar dinero para poder someterse a un trasplante de riñón. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más bellos y queridos de la pequeña pantalla, pero Geraldine Bazán es mucho más que una estrella que brilla con cada personaje que interpreta. Solidaria como pocas artistas, la actriz mexicana no duda en aportar su granito de arena a aquellos que más lo necesitan. Lo pudimos ver hace tan solo unos días cuando acudió junto a sus hijas a un centro de equitación para llevar ilusión a niñas que han vivido de cerca problemas importantes de salud: como el cáncer. Y lo hemos vuelto a ver con el emotivo gesto que tuvo recientemente con una chica mexicana de 30 años que se encuentra en la búsqueda de un trasplante de riñón para poder mejorar su calidad de vida. Image zoom Geraldine Bazán Mezcalent "Joss es una chica mexicana de 30 años que se acercó a mí hace un par de días para contarme su historia, su situación, y hoy la quiero compartir con ustedes. Joss fue diagnosticada con insuficiencia renal hace aproximadamente diez años. Ella tuvo un trasplante de riñón, el cual le donó su mami pero su cuerpo rechazó, por lo que empezó con hemodiálisis y fue en febrero de este año cuando le detectaron un tumor y un coágulo en el corazón por lo cual fue intervenida también en una operación a corazón abierto", comenzó explicando este jueves la actriz de exitosas telenovelas a través de un vídeo que compartió en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy, en estos tiempos, Joss está buscando la manera de buscar un nuevo protocolo para otro trasplante de riñón, ella está buscándolo en el sector privado ya que el sector público de salud en nuestro país por situación de pandemia y por distintos temas que nosotros ya conocemos ha sido imposible, así que ella está tratando de recaudar fondos para hacerlo", detalló. Además de pedir la colaboración de sus fans, Geraldine donó a la joven algunas de las prendas que ha usado a lo largo de su carrera para que esta pueda recaudar dinero a través de su venta. "[Ella] creó un perfil sobre un bazar aquí en Instagram, el cual les quiero compartir para que vayan y si está dentro de sus posibilidades la apoyen, le compren. Ella va a tener distintas prendas que yo he utilizado en diferentes proyectos para que las puedan ver y quien tenga ganas las puede adquirir", compartió la exesposa de Gabriel Soto. https://www.instagram.com/japi_0220/ Un gesto que Joss no tardó en agradecer a la artista por medio de sus redes sociales. "Gracias Geraldine por ser mi gato y mi luz en estos momentos. Gracias por tu empatía y solidaridad. Eres una mujer extraordinaria. Que la vida te dé más de lo mucho que le das al mundo. Te abrazo", escribió la joven a través de su perfil de Instagram.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Geraldine Bazán dona su ropa por una buena causa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.