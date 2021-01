Close

Geraldine Bazán dice "gracias por tu amor" a persona misteriosa ¿será un nuevo galán? Geraldine Bazán envió un cariñoso mensaje público y no fue para sus hijas ni su familia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Geraldine Bazán dio a conocer que había sufrido una lesión en una rodilla y como resultado tenía el ligamento cruzado; por lo tanto, debió someterse a una cirugía. Ahora, la actriz revela que fue operada con éxito de dicha afección; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje cariñoso que dedicó a una persona misteriosa. RELACIONADO: Mamá de Geraldine Bazán reaccionó a video íntimo de Gabriel Soto Image zoom Credit: Cortesía Prensa Danna "A ti, que ya tú sabes quien eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto", mencionó Bazán en un video que dio a conocer en sus historias de Instagram. "¡Gracias! [y le envío un beso". La intérprete de Marlene Gutiérrez en la teleserie Falsa identidad, quiso distraer la atención u continuar con agradecimientos "a toda la familia, a mi familia, a mis amigos, a todos ustedes que me han mandado mensajes tan hermosos, gracias", así como al equipo médico que la atendió. Además, aprovechó para dar detalles de la intervención quirúrgica y la recuperación que, según explicó, llevará un tiempo. Image zoom "Les cuento estoy saliendo. Estoy esperando que me den [el] alta porque esta semana tuve una cirugía que arregló algunas cositas en la rodilla; así que, definitivamente, tuvo que ser una cirugía", explicó "Será un proceso largo en el que habrá de tomar rehabilitación, con muletas un tiempo. Pero bueno, siempre con alegría, con buena disposición y con disciplina saldré de esto pronto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, Geraldine Bazán se encuentra en casa descansando y, posiblemente, pronto inicie con el mencionado proceso de recuperación. Quizá, más adelante, ofrezca algunos detalles al respecto.

