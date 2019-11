Geraldine Bazán denuncia “la violación” de los derechos de sus hijas por parte de su padre Según una revista mexicana, Geraldine acudió a un brujo para hacer un “arreglo” y “desfigurarle la cara” a Baeva, pero se reporta que Bazán luego desistió de la idea. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz mexicana Geraldine Bazán acudió a sus redes sociales una vez más para mostrar su descontento con lo que reportan algunos medios de comunicación sobre su actual situación con su exesposo, Gabriel Soto, y su actual pareja, Irina Baeva. “Hoy lamentablemente una vez más me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes que me siguen, siguen mi carrera y me conceden su apoyo y cariño. Con este tipo de acciones lo único que queda claro es qué hay personas que quieren seguir haciéndome daño en diferentes formas. ¡Pero ya fue suficiente!! A estas mismas personas hago total y absolutamente responsables de lo que pueda sucederles a mis hijas o a mi”, dijo en un sentido mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. Según una revista mexicana, Geraldine acudió a un brujo para hacer un “arreglo” y “desfigurarle la cara” a Baeva, pero se reporta que Bazán luego desistió de la idea. Geraldine asegura que no es una “victima” y que solo intenta “denunciar” a personas que quieren “manchar su imagen”. Image zoom Victor Chavez/Getty Images; Mezcalent.com (2) “Estoy divorciada hace un año, el motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo. Yo SI fui acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de su ahora pareja, eso ya todos lo saben”, continúa.“También quiero DENUNCIAR la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de estas”. Geraldine piensa alzar la voz hasta el cansancio por sus hijas y no quedarse callada. ¡Se volvió a destapar la olla, señores! Advertisement EDIT POST

