Geraldine Bazán revela que dejó la soltería Tras varios rumores de romance, Geraldine Bazán por fin revela que tiene una nueva pareja sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En septiembre de 2017, se dio a conocer que Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminaban su relación sentimental, y su matrimonio. A partir de entonces, la actriz ha sido relacionada sentimentalmente con diversos caballeros; sin embargo, nunca ha confirmado nada. Ahora, por primera vez, la famosa confiesa que ya tiene pareja sentimental y aseguró que en el amor "estoy muy bien". "No estoy sola, tampoco soltera", reveló al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Pero no tiene nada que ver dentro del espectáculo". Lo único que la intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos quiso revelar fue que su novio no forma parte de ambiente artístico y pidió respeto hacia él, debido a que considera que no todos pueden lidiar con estar en el ojo público. "Creo que es importante también respetar la privacidad de la gente que no es parte [del medio del espectáculo]", advirtió. "Porque no crean, no es fácil". Ahora, esta celebridad está buscando abrirse nuevas oportunidades profesionales en España, donde muchos de sus colegas han estado realizando diversos proyectos como Maite Perroni, Esmeralda Pimentel y Cecilia Suárez, por mencionar solo a algunas. "En el mercado español hay mucho más apertura, definitivamente, para los latinos", concluyó. Geraldine Bazan Geraldine Bazan | Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images for Ibicine Festival SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hace un tiempo, Geraldine Bazán ha mencionado su interés por crecer en todos los aspectos; incluso, ha declarado que a nivel personal está mejor que nunca, lo cual también se refleja en su vida profesional. Así, que ahora solo, además de dedicarse a su faceta como mamá de Elisa Marie y Alexa Miranda, se abre nuevos caminos laborales.

