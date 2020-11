Close

¡Geraldine Bazán contra las cuerdas a causa de su amistad con Eleazar Gómez! Momento incómodo para la actriz, uña y carne con la familia del actor: así defendió su amistad mientras que él está acusado de intentar estrangular a su novia. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rosalba Ortiz, la mamá de Geraldine Bazán, fue sorprendida visitando la Fiscalía de Justicia donde estaba detenido el actor Eleazar Gómez después del grave altercado sucedido con su novia, la cantante Tefi Valenzuela, en un caso de violencia doméstica que acaparó muchos titulares durante el fin de semana. Image zoom Credit: IG Eleazar Gomez, IG Tefi Valenzuela Así contestó Rosalba Ortiz a los reporteros de Suelta la sopa cuando estos le preguntaron por el motivo de su presencia junto al actor: “Vengo a petición de su mamá, aquí estamos, es mi comadre”, aseguró. “Su mamá está enferma, ya lo saben, ella está enferma, no puede venir pero obviamente que está pendiente de lo que está pasando”, explicó la exsuegra de Gabriel Soto. Image zoom Credit: Instagram/geraldinebazan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de que algunos medios especularan acerca de la relación de Geraldine Bazán con el actor detenido o la presunción de que su hermano fuera a llevar su caso, la eterna rival de Irina Baeva tomó sus redes para aclarar la relación existente entre ambas familias: Image zoom Credit: OG Geraldine Bazán “Debido a las especulaciones de la participación de mi hermano en la defensa de en el caso de Eleazar Gómez, me veo en la necesidad de aclarar que solo son eso, especulaciones. Tenemos una relación cercana con su familia desde hace muchos años, la presencia de mi hermano fue de carácter personal, con el fin de conocer la situación de Eleazar. Ni tuvo, ni tiene, ni tendrá alguna participación en su defensa”, confirmó. Un momento muy incómodo para la actriz, quien también aseguró frente a las cámaras del mismo programa que, si así fuera, “no tendría absolutamente nada de malo porque todo el mundo tiene derecho a una defensa”. También añadió que estarán muy pendientes del proceso de Ele, “como amigos de la familia”.

