"Ha sido mi compañero de vida". Así es el apuesto hermano y confidente de Geraldine Bazán Además de sus hijas Elissa y Miranda, la actriz tiene otro apoyo incondicional, su hermano Ángel Claude. "Gracias por siempre estar ahí para nosotras". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del cumpleaños de su hermano pequeño, Geraldine Bazán solo tuvo palabras de amor y agradecimiento para Ángel Claude, su cómplice y compañero fiel durante los momentos más difíciles de su vida. Tanto como hermano como tío, ha dado la talla y por eso quiso expresarle sus sentimientos públicamente. "Este niño ha sido mi compañero en esta vida, hemos sido cómplices, amigos y somos hermanos", comenzó la actriz. "Gracias por siempre estar ahí para nosotras", le escribió junto a unas entrañables fotos. Image zoom Geraldine Bazán IG/Geraldine Bazán Image zoom Geraldine Bazán Unos cariñosos mensajes a los que este amante de las motos y los coches respondió de inmediato. "Ahí estaré hermana, como siempre para ti". Pero, ¿y cómo es este apuesto joven? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pues se trata de un prometedor abogado de 24 años, amante de la aventura y, por su puesto, de sus sobrinas, a las que consiente y apapacha cada vez que tiene la oportunidad. Según Geraldine, era el "travieso" de la casa pero con un corazón igual de gigante. Los 13 años de diferencia entre los hermanos nunca han sido un impedimento para que se lleven de maravilla. Ángel es papá de un niño de 4 años, así que le ha tocado madurar antes de tiempo. "Te amo hermana, gracias por todo tu amor a lo largo de nuestra vida", le escribía junto a una entrañable foto de ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven ha sido el hombro amigo de su hermana en las buenas y en las malas, especialmente tras la separación de la actriz de 100 días para enamorarse de Gabriel Soto. Quienes rodean a Ángel Claude solo tienen palabras bonitas para él, inclusive su actual novia Xime, que en estos días le escribía algo muy bonito en su perfil de Instagram. "Eres el mejor novio, te amo", confesó. Aunque Geraldine parece estar disfrutando a tope de su soltería y no se divisa, al menos por ahora, galán a la vista, sí puede presumir de contar con la figura de su hermano siempre al pendiente de ella y sus nenas. Sin duda, una gran bendición.

