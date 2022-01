Geraldine Bazán cumplió 39 años: ¡así fue su fiesta de cumpleaños! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería geraldine bazan fiesta de cumpleanos 39 Credit: Geraldine Bazán IG Además de lucir bellísima, Geraldine Bazán optó por un pastel de cumpleaños increíble ¿habías visto un cake así de bonito? Empezar galería ¡Feliz cumpleaños Geraldine Bazán! cumpleanos 39 Geraldine Bazan Credit: Geraldine Bazan IG Feliz y radiante: Geraldine Bazán cumplió 39 años y lo celebró con sus hijas y amistades. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Guapísima en blanco cumpleanos 39 Geraldine Bazan Credit: Geraldine Bazan IG Para la velada, la actriz de Corona de lágrimas lució un ceñido vestido blando con volantes, sombrero y sandalias de cuña con paja con plataforma. 2 de 10 Ver Todo En la mejor compañía cumpleanos 39 Geraldine Bazan Credit: Geraldine Bazan IG La actriz estuvo acompañada de sus hijas Elissa y Miranda, frutos de su relación con el actor mexicano Gabriel Soto. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Mamá orgullosa cumpleanos 39 Geraldine Bazan Credit: Geraldine Bazan IG La orgullosa mamá junto a su hija Elissa Marie, quien debutó en la pantalla de Univision como parte del elenco de Si nos dejan, una nueva versión de Señora Isabel en la que interpretó a Sofía, la hija del protagonista. 4 de 10 Ver Todo A soplar las velas cumpleanos 39 Geraldine Bazan Credit: Geraldine Bazan IG Geraldine compartió el festejo a través de sus redes, donde no faltaron las risas, la diversión, la música, mucha comida y, por supuesto, ¡una deliciosa tarta! 5 de 10 Ver Todo Muy chic cumpleanos 39 Geraldine Bazan Credit: Geraldine Bazan IG En la decoración sobresalieron los colores rojo y blanco. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Foto del recuerdo cumpleanos 39 Geraldine Bazan Credit: Geraldine Bazan IG El hermano de Geraldine, Ángel Claude Bazán Ortíz, no se perdió la celebración. Los hermanos se tomaron esta linda foto del recuerdo. 7 de 10 Ver Todo Pura diversión cumpleanos 39 Geraldine Bazan Credit: Geraldine Bazan IG A juzgar por esta fotografía, la artista y empresaria se divirtió muchísimo. 8 de 10 Ver Todo ¡A cantar! cumpleanos 39 Geraldine Bazan Para cerrar con broche de oro, la cumpleañera fue sorprendida con una banda de mariachi. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Llena de vida cumpleanos 39 Geraldine Bazan Credit: Geraldine Bazan IG Muchísimas felicidades, querida Geraldine, ¡por muchos cumpleaños más! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

