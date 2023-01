"Estoy muy feliz": así celebró Geraldine Bazán los 40 años Con un look fresco y superjuvenil, la guapísima actriz disfrutó de una íntima y especial velada junto a sus dos hijas y amigos cercanos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán disfrutó de una fiesta sorpresa de cumpleaños este fin de semana organizada por familiares y amigos cercanos. Así lo dejó ver la estrella de la televisión a través de sus redes sociales, donde compartió fotos y videos de la especial e íntima velada que tuvo este pasado domingo. En una de las grabaciones, se ve a Bazán llegado a una casa de una de sus amistades junto a sus dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, cuando todos los presentes le gritan "sorpresa" e inmediatamente la festejada hace gesto de querer llorar. La artista mexicana, que ha cumplido 40 años, manifestó su agradecimiento a todos los involucrados que se encargaron de decorar y preparar la reunión y aseguró que siempre había querido una fiesta sorpresa. "No me lo imaginé ni un momento, estoy muy feliz. Los amo, los amo", exclamó la expareja de Gabriel Soto en un clip de sus historias de Instagram. donde no faltaron las risas, la diversión, la música, comida y, por supuesto, ¡una deliciosa tarta!. Cabe resaltar que destacaron en la decoración el color rosa y el plateado. La también actriz de teatro y televisión, que cuenta con más de 5 millones de seguidores solo en Instagram, robó miradas y suspiros con su look fresco y juvenil, en el que combinó unos vaqueros acampanados con un crop top negro de mangas largas y con vuelo. Geraldine Bazán e hIjas Elisa Marie y Alexa Miranda Bizcocho de Geraldine Bazán Left: Credit: Instagram / Geraldine Bazán Right: Credit: Instagram / Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, para la ocasión compartió varias fotografías cargadas de sensualidad y presumiendo su espectacular figura: "Es mi cumpleaños", escribió, al tiempo que agradeció al fotógrafo Pablo Solano la espectacular sesión. Mira la foto aquí. Geraldine Bazán Credit: Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Estoy muy feliz": así celebró Geraldine Bazán los 40 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.