¡Geraldine Bazán crea tendencia con su bikini más chic y original complemento playero! La actriz y feliz mamá ha causado sensación con este diseño último modelo y su original pareo del que ya todos hablan. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo ha vuelto a hacer y esta vez sin necesidad de salir de casa. Geraldine Bazán ha puesto las redes patas arriba con uno de sus posados más sexy. Pero esa no ha sido la única razón, el bikini es un modelo de lo más chic y original que ya ha creado tendencia entre sus seguidores. Se trata de una diminuta braguita con un estampado selvático que acompaña el precioso paisaje que le rodea. A través de una serie de fotografías, la actriz ha mostrado este moderno traje de baño que promete convertirse en todo un reclamo para este verano. Pero eso no fue todo, la protagonista de 100 días para enamorarse enseñó el complemento perfecto para acompañarlo. Se trata de un sensual pareo blanco de ganchillo y con flecos que cubre pero da libertad a la parte baja del bikini. La imagen fue publicada por la actriz en estos días de confinamiento como motivo para recordar esos bellos momentos que hemos vivido antes de la crisis del coronavirus y los que nos quedan por vivir. En esta ocasión estaba acompañada de sus mosqueteras, con quienes pasa esta cuarentena. Además de ese pareo, también publicó unas fotografías desde el paraíso con un bikini que, como era de esperar viniendo de ella, ha conquistado por su estilo único e innovador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La braguita es alta y no tapa la nalga al completo. En este caso los colores y el dibujo acompañaban a la perfección el entorno lleno de palmeras que rodea a la actriz. Obviamente son recuerdos de uno de sus viajes que quiso compartir con sus fans en estos duros momentos de confinamiento. Diosa, reina, mamacita, cuerpazo son tan solo algunos de los muchos piropos que le valieron estas instantáneas. Todo un derroche de belleza, sensualidad y mucho estilo.

