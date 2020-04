"Innecesario para una mujer como tú". Geraldine Bazán contesta a quienes le critican por lucir sexy y traviesa A la actriz se le ocurrió hacer el famoso reto de la almohada que recorre las redes y hubo quien criticó esa "tontada" para algunos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los Tik Tok y los retos se han convertido en una de las ocurrencias más frecuentadas por las celebridades y anónimos en las redes sociales con esto de la cuarentena. Una de las que se ha puesto de moda es el challenge de la almohada, que consiste en posar desnudo con tan solo una almohada en la parte delantera sostenida por un cinturón. Entre las famosas que se han animado a hacerlo está Geraldine Bazán, quien junto a su pequeñita Miranda nos han sorprendido para bien con unas divertidísimas imágenes en Instagram. Aunque, visto lo visto, parece que no ha sido del agrado de todo el mundo que así se lo han hecho saber. “Considero que esto es una tontada. No comprendo el challenge, no lo comprendo y para mi no tiene la menor gracia y sentido. A no ser de que sea un pretexto para sugerir que se tiene un cuerpazo. Lo cual sería totalmente innecesario para una mujer como tú”, le ha escrito una seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine, muy interactiva en redes sociales no ha dudado en contestar a esta fan, siempre en el mejor tono y con la educación que le caracteriza. “Mujer, se trata de divertirse. ¡Relájate!”, le ha respondido la feliz mamá. La actriz, que se encuentra en plena cuarentena con sus dos hijas en casa, nos ha mostrado generosamente la cantidad de actividades entretenidas que practica con sus princesas para llevar mejor el encierro. Esta es una de ellas Gracias por hacernos más llevaderos estos días tan complicados. Advertisement

