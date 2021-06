Geraldine Bazán confirma que tiene pareja y responde a la pregunta más esperada: ¿se volvería a casar? La actriz mexicana reconoció estar viviendo actualmente una etapa muy bonita de su vida. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán se ha vuelto muy cautelosa a la hora de hablar de su vida privada, especialmente cuando le preguntan sobre sus relaciones de pareja. La actriz mexicana, sin embargo, hizo recientemente una excepción en el programa Pinky Promise (YouTube), donde por primera vez confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor. "Sí ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad", expresó. Si bien no quiso ahondar en los detalles, la ex de Gabriel Soto descartó que sea del medio. "No, afortunadamente", respondió la actriz al ser preguntada sobre el tema. Quien sí se animó a dar más detalles sobre el afortunado galán que conquistó su corazón fue su amiga, la actriz Mariana Torres, quien también acudió al programa como invitada. "Y se desvive por Geraldine y la quiere y la apapacha y la acompaña y la sube y la baja y qué quieres mi reina y mi amor, estás hermosa… Se desvive por ti. Me encanta", aseveró. ¿Pero será que Geraldine volvería a pasar por el altar? "No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente hoy, mañana y siempre, pero no sé, esta cuestión de casarse por la boda y por eso yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que una fiesta no es lo mismo que un matrimonio", respondió la intérprete de 38 años. SUSCRÍBETE A NUESTR BOLETÍN Bazán, que cuenta con 5 millones de seguidores solo en Instagram, aseguró estar en este momento de su vida "súper en paz" y "tranquila" "disfrutando la vida al 200%". "Nunca digas nunca, sería lindo, pero tampoco es algo que estoy buscando la verdad", aclaró. "Si uno quiere fiesta puede hacer fiesta en cualquier momento, no necesitas casarte", agregó.

