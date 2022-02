Geraldine Bazán confirma por primera vez su noviazgo y su madre reacciona Luego de un hermetismo total de Geraldine Bazán para hablar sobre sus relaciones sentimentales tras su divorcio, la actriz confirma su actual noviazgo y habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, se ha rumorado que Geraldine Bazán mantiene una relación sentimental con un empresario mexicano, si bien se dice que su nombre es Luis Gerardo Murillo, la actriz advirtió que ese no es el nombre de su actual novio. "¿Quién es Luis Gerardo? ¡No es Luis Gerardo, para empezar", advirtió a los medios de comunicación- Así que, sin dar nombres, la intérprete de Marlene Gutiérrez en teleserie Falsa identidad aseguró que el hombre con quien mantiene un romance, pero que ocultó como se llama, la consintió en su cumpleaños y le dio "muchos, muchos" regalos. Además, aclaró las razones por las que prefiere ser hermética respecto a su idilio. "Es complicado, cuando abres la puerta, ustedes saben que es bien difícil cerrar la ventana", advirtió. "Prefiero mantenerlo así [en privado], como que es más sano, me gusta más. [Todo ha ido] muy bien, ha fluido increíblemente bien, la verdad. Creo que mejor que nunca", agregó. ""Al final; siempre cuando uno no está dentro del medio [artístico] comparte muchas cosas y a lo mejor conoce muchas otras. La verdad es que no me cuesta trabajo mantener mi vida privada alejada. Finalmente, uno sabe cómo hacerlo también, no vas a lugares donde sabes que no debes de ir. Me gusta mantenerlo así; estoy contenta y me ha funcionado". Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine Bazán aseguró que en este momento de su vida "estoy muy contenta, bien, muy en paz". Geraldine Bazán y su madre Rosalba Ortiz Credit: Geraldine Bazán Instagram Por su parte, su madre, Rosalba Ortiz se pronunció ante la posibilidad de una segunda boda por parte de su hija, aclarando que "ella dijo que no" se va a casar o tener más hijos. "[Geraldine] decide sobre su cuerpo, su vida y su familia. Toma sus decisiones. De que me guste o no, eso me lo guardo para mí", advirtió a los medios de comunicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Geraldine Bazán confirma por primera vez su noviazgo y su madre reacciona

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.