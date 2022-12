Geraldine Bazán enciende las redes con diminuto bikini y al natural: "Es lo qué hay" Con el fin de dejar testimonio de su belleza sin retoques, Geraldine Bazán presumió su escultural figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la tendencia de mostrarse al natural, muchas famosas han evitado el uso de filtros y retoques en su fotografías; así, Geraldine Bazán se unió a esa tendencia y también lució su escultural figura. Además, hizo una reflexión respecto a ello. "Al natural. El mejor estado es la imperfección", escribió Bazán en su cuenta de Instagram. "Todos somos imperfectos, claro intentamos mostrar siempre nuestra mejor versión y estas fotos me parece muestran la mía… Sin mucho maquillaje, despeinada sin luces o retoque en las fotos. Es lo qué hay y me gusto". La actriz acompañó el mensaje con diversas imágenes, teniendo a sus espaldas el mar, donde porta un diminuto bikini en tono rosa-naranja, con ornamentos de flores y tirantes hechos de cadenas doradas. Además, luce una bata color beige. Tal como menciona la famosa, usa un maquillaje muy discreto y el cabello sin arreglo profesional. Geraldine Bazan Geraldine Bazan | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas fotografías causaron la reacción de los cibernautas, quienes no dudaron en enviarle una serie de halagos y consejos. "Así o más perfecta solo basta ver no solo el físico la mujer, madre y ser humano que eres y lo demás es solo extra, y te pasaste de extra"; "Estás súper guapa. No hagas caso a esas personas que te presionan para que tengas pareja. Tu vida personal es tuya. Haz lo que te haga feliz", y "Hermosaaaaaa; sin maquillaje te vez más chiquita (eres muy joven), pero tu cara juraba que era foto de adolescente", fueron algunos comentarios. También hubo quienes notaron el enorme parecido que tiene con sus hijas. "Bella cómo tus hijas. Elisa es tu copia 100%; en estas fotos más"; "Igualita a tu hija la grande"; "Te pareces a Elisa", y "Te pareces mucho a tu hija Elisa, muy bellas", agregaron. Geraldine Bazán ha mencionado que cierra el año feliz tras haber tenido un año profesional muy productivo; además, de disfrutar al máximo de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

