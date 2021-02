Close

Una enamorada Geraldine Bazán comparte su velada más romántica La actriz, que ya no esconde que está feliz y enamorada, compartió un momento de lo más amoroso. ¡Love is in the air! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Está feliz y enamorada, y ya no lo esconde. Eso sí, tampoco abusa ni enseña demasiado sobre su nueva relación. Geraldine Bazán sigue dando pistas de su nuevo y apasionado romance. Después de que compartiera su espectacular celebración de cumpleaños junto a unos amigos y su supuesto enamorado, ahora ha dado una probadita de lo que es una velada bien romántica. Junto al calor de una hoguera hecha para pedir deseos, la actriz de 38 años hizo partícipe a su público de su felicidad. "Pide un deseo", escribió junto a un corazón. Image zoom Geraldine Bazán | Credit: IG/Geraldine Bazán Por ahora prefiere no exponer demasiado su romance. Sabe de primera mano lo que es estar en el ojo del huracán y la feliz mamá de sus dos princesas prefiere cuidar esa parcela de su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que no puede disimular es su felicidad y esos momentos cómplices al lado de su nueva ilusión. No niega estar enamorada, todo lo contrario, le ha agradecido recientemente sus cuidados y su cariño tras la operación de pierna a la que fue sometida. El día de su cumpleaños prometió festejar todo el año, y parece que va por ese camino. El amor y la vida le sonríen y aún lesionada lo disfruta como una niña. ¡Felicidades!

