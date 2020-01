Geraldine Bazán comienza el año soltándose la melena y rodeada de apuestos galanes La actriz mexicana ha recibido el año a lo grande en Uruguay, de fiesta en fiesta y presumiendo bikinazos. ¡Año nuevo, vida nueva! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Geraldine Bazán está que tira la casa por la ventana en todos los sentidos. Además de guapa a rabiar, la actriz mexicana ha comenzado el año disfrutando como si de una adolescente se tratara con un grupo de amigos. El 2020 lo ha recibido lejos de México, exactamente en Uruguay, desde donde nos está regalando un sinfín de estampas cargadas de buena onda y, sobre todo, felicidad absoluta. La feliz mamá está pasándoselo en grande en fiestas a orillas del mar, haciendo ejercicio en un paraje de ensueño y bebiendo y comiendo rico como se suele hacer en estas fechas tan señaladas. Geraldine está dispuesta a comerse el nuevo año y aprovechar cada instante milímetro a milímetro. Ah, y por supuesto, rodeada de muy buenos mozos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de la cinta Los Leones ha compartido en sus historias de Instagram fotografías y videos de sus bailes en la playa y sus carcajadas con buenos amigos. Unas imágenes que dejan al descubierto a una Geraldine nueva que ha dejado atrás el sufrimiento de los últimos dos años. Como bien ha dicho en sus recientes entrevistas ahora lo que quiere es disfrutar, el novio ya vendrá, pero antes tiene que hacer un millón de cosas más y soltarse la melena, siempre desde la responsabilidad. ¡Feliz año Geraldine! Advertisement

Close Share options

Close View image Geraldine Bazán comienza el año soltándose la melena y rodeada de apuestos galanes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.