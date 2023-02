Mira cómo celebró Geraldine Bazán los cumpleaños de sus hijas Las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto cumplen años con unos días de diferencia; por ello, la actriz no dudó en celebrarlas y consentirlas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 17 de febrero de 2004, nació Elisa Marie, y el 19 de febrero de 2014 llegó al mundo Alexa Miranda; ambas son hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Tras el divorcio de estos famosos, cada uno celebra de forma individual a sus nenas. El pasado fin de semana, le tocó a la actriz consentir a sus retoños y hacerles fiesta de cumpleaños. La actriz estuvo en un famoso hotel de la Ciudad de México, donde preparó una sorpresa con globos y pasteles para cada una de las festejadas, tal como lo dio a conocer de manera pública."¡¡Siiii!! ¡¡¡¡Somos acuarianas las mosqueteras!!!!", escribió Bazán para acompañar las diversas imágenes del evento que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Fin de señala de cumpleaños de las mosqueteras. Celebrando a mis niñas, las disfrute y disfrutaron demasiado. ¡¡¡Gracias a mis cómplices por ayudarme a que todo saliera increíble!!!". Las reacciones de los internautas ante esta celebración de madre e hijas no se hizo esperar. "Feliz cumpleaños hermosas. Las quiero mucho", escribió la actriz Grettel Valdez, quien es muy amiga de la actriz. Geraldine Bazán Credit: Instagram Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que bellas! Feliz cumple Elisa Marie y Alexa Miranda. Feliz y encantado de verlas felices"; "Muchas felicidades. Bendiciones para las tres"; "Olé. Las tres mosqueteras son del mismo signo. Por cierto, guapísimas todas. Éxitos y lluvia de bendiciones"; "Están completas. Hay mucha mujer y madre en ti, y los demás que no componen nada salen sobrando", y "Felicidades las cumpleañeras más preciosas. Mucha salud y amor lo demás siempre llega por añadidura", y "Esas niñas fueron hechas con mucho amor y ganas porque son hermosas", fueron algunos comentarios de los usuarios. Ahora, Geraldine Bazán continúa disfrutando y celebrando a sus adoradas hijas, quienes se nota disfrutaron mucho de este especial momento familiar.

