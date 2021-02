Close

“¡Maldita lisiada!” ¡Así se refirió Camila Sodi a una convaleciente Geraldine Bazán! En un encuentro de amigas, las actrices compartieron muchas risas con motivo de la lesión de la exmujer de Gabriel Soto. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las actrices Geraldine Bazán y Camila Sodi son grandes amigas, como se ha comprobado en más de una ocasión a juzgar por los posts que ambas comparten cuando están juntas. Hoy volvieron a aparecer unidas en sus redes, disfrutando de un encuentro entre mujeres para contarse sus penas y ponerse al día de sus cosas. "¡Chulitas morning!" exclamó feliz Geraldine Bazán en sus historias, compartiendo un clip en el que Camila Sodi se encontraba frente a ella compartiendo un café en la terraza de algún lugar. "Poniéndonos al día", adelantó la exmujer de Gabriel Soto. "Oigan, dice que quiere hacer el video de la maldita lisiada", expresó no muy convencida a sus fans, a lo que su amiga exclamó: "Sí, hay que hacerlo por favor, hay que hacerlo", gritó Sodi con mucha simpatía. "Le voy a pegar con su propio bastón", bromeó recordando al personaje de María la del barrio. Image zoom Credit: IG Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, Sodi compartió una historia en la que Bazán hacía como que se caía, sobre la que se escuchaba su voz al grabar: "Me encuentro con la maldita lisiada", recitó con voz misteriosa. "¡Les digo! Es una canija, jajaja", comentó Geraldine, recordando que su amiga era demasiado traviesa. Siguiendo con el tono de broma de todo su encuentro, Camila Sodi grabó a su amiga subiendo torpemente las escaleras mientras reía al contemplarla... Pese a todo, Bazán se encontraba de muy buen humor y cantando pasito a pasito. Image zoom Credit: IG Geraldine Bazán Pese a que Geraldine Bazán compartió el simpático video de su amiga en sus propias redes, detalló que todo lo sucedido no ha sido ninguna broma para ella: "A cinco semanas de mi intervención quirúrgica… Literal, me destrocé la rodilla, ligamentos cruzados, lateral y meniscos", relató. "Es un viaje de recuperación heavy. Hace falta mucha paciencia, actitud y fuerza", dijo sin quitarse mérito, aunque se mostró optimista: "nada con lo que no se pueda. ¡Vamooos!"

