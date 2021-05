Geraldine Bazán realiza evento para dar regalos a niñas de bajos recursos Con el fin de enseñarle a sus hijas, Elisa y Miranda, la importancia de compartir con los que menos tienen, Geraldine Bazán regaló diversos artículos a pequeñas que lo necesitan. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el fin de enseñarle a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda la importancia de ayudar a los más desamparados, Geraldine Bazán realizó un evento para regalar diversos artículos como ropa, zapatos y juguetes a niñas de escasos recursos. Si bien la actriz quería hacerlo de manera privada, los medios de comunicación se enteraron y asistieron al lugar. "En ningún momento le llamé a los medios, ni mucho menos. No sé cómo se enteraron", advirtió a los medios de comunicación. "Si llegaron muchas [niñas] y yo feliz", agregó. "Me daba un poco de temor y de pena que no alcanzaran para todas las niñas, pero, afortunadamente, todas se fueron, al menos, con algo: con juguetes o con ropa. O con zapatos y juguetes. O ropa, cuentos". En la reunión, que duró poco más de cuatro horas, se entregaron cosas donadas por su hija menor, Miranda. "Cuando algo no les queda [a sus hijas] y está bueno, y en buenas condiciones hay que regalarlo", mencionó. Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta vez Miranda quiso hacer limpieza de su clóset y dije 'si tengo tanta gente que me sigue y que comparte la vida conmigo en Instagram, que es la red social que más uso y más me gusta, ¿por qué no compartirla con la gente de Instagram?'. Entonces, fue por eso que lo dejé ahí", explicó. "Miranda feliz. Están aquí mis hijas conmigo. Muy contenta. Me voy con el corazón lleno, feliz y satisfecho de haber podido dar un granito de arena". Tras este gesto, Geraldine Bazán regresó a casa contenta de haber dado, junto a sus nenas, un momento de felicidad a otras chiquillas.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Geraldine Bazán realiza evento para dar regalos a niñas de bajos recursos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.