Geraldine Bazán sorprende tras asistir a retiro espiritual junto a sus hijas Por fin, Geraldine Bazán revela cómo ha logrado mantener una actitud positiva ante la vida y ahora la comparte con sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su divorcio de Gabriel Soto, Geraldine Bazán se ha concentrado en tener una actitud positiva y de crecimiento personal. De hecho, ha preferido dejar atrás cualquier polémica relacionada con su exmarido y la relación sentimental con Irina Baeva. Ante ello, no es extraño que esté involucrada en eventos relacionados con crecimiento personal. Lo que ha sorprendido es que la actriz asistió a un retiro espiritual en compañía de sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda en Quintana Roo, México. Fue la intérprete de Olga Ancira Cervantes en la segunda entrega de la telenovela Corona de lágrimas quien dio a conocer esta experiencia mediante unas imágenes donde se le ve con las dos chicas disfrutando. De hecho, también muestra en sus historias parte de alguna de las charlas, como la que ofreció Deepak Chopra, y con su nena menor escuchando atenta. O bien, meditando en familia. "Solo mente, cuerpo y alma", escribió Bazán para acompañar las fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los usuarios ante la experiencia de la famosa no se hicieron esperar. "Vibrando alto en Tulum"; "Se que en tu corazón hay felicidad y mucha paz, lo transmites"; "Felicidad se llama ¡¡¡¡¡¡Millones de bendiciones para ustedes tres!!!!!! Transmiten tanta tranquilidad", y "Admiración total", fueron algunos comentarios. También hubo quienes no dejaron pasar la oportunidad para elogiar la belleza de la también modelo y sus niñas. "Súper guapas, saludos y bendiciones"; "Tienes una linda familia, y tú simplemente la mujer más bella"; "Radiante belleza. Excelente fotografía, maravillosa presentación"; "Las tres mosqueteras más bellas", y "Hermoso trío de ases; bellas bellas", agregaron los internautas. Según ha mencionado Geraldine Bazán, está atravesando por un gran momento personal y profesional que pretende continuar en este 2023; así que no pretende involucrarse en ningún tipo de polémica, según ha advertido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Geraldine Bazán sorprende tras asistir a retiro espiritual junto a sus hijas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.