Geraldine Bazán: "Yo soy fea" ¿Por qué Geraldine Bazán hizo tan controvertida declaración?, ¿qué sucedió? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una sorpresiva y extraña declaración de Geraldine Bazán ha causado revuelo. La actriz habló sobre sus atributos físicos y aseguró que se considera ¡¿fea?! Por supuesto, solo se trató de una reflexión en doble sentido. "¡¡Yo soy fea y muuuy afortunada!!", escribió en su cuenta de Instagram. "Si así me va de 'fea', me vale como me iría de 'bonita'. Pfff La suerte de la 'fea'… jajaja", agregó. "Suertuda y bendecida". La intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos acompañó estos comentarios con imágenes donde se le ve maquillándose y posando frente al espejo. Contrario a su mensaje luce espectacular y hermosa. Así que solo se trató de una forma de mostrar cuán feliz está con su aspecto. Los internautas no pudieron esperar para lanzarle una serie de halagos ante su belleza y las imágenes. "Por eso eres más que hermosa"; "ufff Geraldine Bazán eres fuegoooooooooooo"; "guapísima", y "sencillamente bellísima", fueron algunos de los comentarios. También hubo quienes le dedicaron mensajes más largos, reconociendo sus otras virtudes. Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡Eres hermosa no solamente por fuera!! Tienes un corazón tan sincero y bonito que te caracteriza tanto", dijo un usuario. "¡¡¡¡¡Eres preciosa!!!!! ¡¡¡¡Nadie tiene el porte que tienes ni la percha!!!! Love you", mencionó un fanático. "¡¡¡Eres preciosa!!! Y eres la más bendecida, tienes todo, unas hijas maravillosas, una bella familia que te apoya en todo, estas rodeada de grandes y leales amigos. Tienes a tu amor y el cariño de todos tus fans que te amamos tanto. Ahora a todo eso agrégale ¡¡tu cuerpower!!", mencionó un cibernauta. Además de presumir lo bien que está consigo misma, Geraldine Bazán continúa realizando sus proyectos profesionales y disfrutando de su nueva relación sentimental, tal como mencionó recientemente. Sin duda, está atravesando por un gran momento en su vida.

